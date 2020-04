Amazon teste à l’aide d’appels vidéo en direct pour examiner les vendeurs tiers en herbe, cherchant à éliminer les fraudeurs – .

Photo . / Kevin Lisota

Amazon a discrètement mis à l’essai un processus de «filtrage amélioré» pour les vendeurs tiers potentiels sur Amazon.com, complétant le processus de soumission en ligne normal par des appels vidéo pour vérifier l’identité des candidats dans le but de réduire les fraudes potentielles.

La compagnie a dévoilé les détails du programme pilote de «vérification en direct» dimanche soir. Il est en cours depuis le début de cette année, impliquant initialement une vérification en personne, mais passant ensuite aux appels vidéo au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Amazon utilise sa technologie de visioconférence Chime pour effectuer les appels planifiés. Lors de chaque appel, un représentant Amazon qualifié vérifie l’ID du vendeur potentiel pour s’assurer qu’il correspond à la personne en appel et aux documents que le vendeur a fournis dans la demande.

Répondant à une enquête ., la société a déclaré que le pilote n’utilisait pas la technologie de reconnaissance faciale pour vérifier l’identité. BuzzFeed News a rapporté l’année dernière qu’Amazon testait la technologie de reconnaissance faciale dans le cadre du processus de vérification des vendeurs tiers.

“Amazon innove toujours pour améliorer l’expérience du vendeur afin que les entrepreneurs honnêtes puissent ouvrir un compte de vente et démarrer une entreprise de manière transparente, tout en bloquant de manière proactive les mauvais acteurs”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. «Alors que nous pratiquons la distanciation sociale, nous testons un processus qui nous permet de valider l’identification des vendeurs potentiels par vidéoconférence. Ce pilote nous permet de connecter en tête-à-tête avec des vendeurs potentiels tout en rendant encore plus difficile la dissimulation des fraudeurs. »

Le processus est mis à l’essai dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et le Japon. Jusqu’à présent, plus de 1 000 vendeurs potentiels sont passés par le pilote. La société ne dit pas quelle sera la taille du pilote, ni s’il sera finalement étendu à toutes les applications de vendeurs tiers.

Amazon est fréquemment critiqué pour des produits contrefaits, frauduleux ou dangereux vendus via sa plateforme de commerce électronique. Un rapport de janvier du département américain de la Sécurité intérieure a souligné l’incitation économique qui existe pour les marchés en ligne tiers, en général, pour réduire la barrière à l’entrée pour les vendeurs.

“Parce que les vendeurs profitent à chaque acheteur supplémentaire utilisant la plate-forme (plus de consommateurs à vendre), et les acheteurs sont plus susceptibles de rejoindre / utiliser la plate-forme avec chaque vendeur supplémentaire (plus de vendeurs à acheter), il peut y avoir une résistance interne diminuée à l’ajout des vendeurs de moindre qualité », indique le rapport, sans connecter directement Amazon à une telle pratique. “Les plates-formes qui reconnaissent cette stratégie peuvent inciter les listes de vendeurs à stimuler la croissance et à augmenter les bénéfices, mais le font sans examen adéquat.”

Amazon affirme avoir pris diverses mesures pour lutter contre la fraude. L’année dernière, la société a lancé un programme visant à fournir aux vendeurs tiers légitimes une assistance juridique pour protéger leurs produits contre la contrefaçon. Amazon a également engagé des poursuites contre les vendeurs de produits contrefaits.

Cependant, la société a également cherché à se soustraire à toute responsabilité légale pour les produits contrefaits vendus par des détaillants tiers sur son site.

Amazon affirme que son processus de vérification existant utilise la technologie d’apprentissage automatique pour analyser des centaines de points de données afin d’évaluer la demande d’un vendeur potentiel pour le risque potentiel. La société affirme avoir déjoué 2,5 millions de comptes suspectés de «mauvais acteur» l’année dernière.

Les vendeurs tiers sont responsables de plus de 50% des ventes unitaires sur Amazon.com. Une enquête du Wall Street Journal, publiée la semaine dernière, a révélé que certains employés d’Amazon ont utilisé des données de vendeurs tiers lors de l’examen de nouveaux produits de marque privée, contrairement aux déclarations de la société au fil des ans selon lesquelles cela évite de telles tactiques.