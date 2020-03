Amazon travaille pour trouver un remède contre le rhume

Amazon a cessé de vendre des livres, de l’épicerie et de l’expédition, et se concentre maintenant sur infections virales. Apparemment, la société de technologie a chargé une équipe d’employés de rechercher et de développer un remède contre le rhume, indique un rapport de CNBC aujourd’hui. Dans le cadre d’un effort appelé «Projet Gesundheit», trois personnes familières avec ces types de projets ont déclaré à CNBC qu’Amazon cherche spécifiquement à développer un vaccin éviter les infections froides. Cette petite équipe appartient au plus grand groupe appelé Grand défi au sein d’Amazon, selon CNBC.

Amazon: Le vaccin peut être providentiel, mais il ne l’est peut-être pas

La création d’un vaccin contre le rhume est particulièrement difficile. C’est parce qu’il y a tellement de souches et que les virus peuvent changer avec le temps, donc développer un vaccin pourrait être presque futile. Même avec la grippe, le vaccin annuel ne protège que contre les souches que les scientifiques prédisent sera particulièrement populaire dans une année donnée.

Grand Challenge évalue les plus gros problèmes qui pourraient avoir un impact sur l’humanité, notamment dans le secteur de la santé. Amazon s’est concentré sur le secteur médical en tant que zone de croissance. L’entreprise a acheté la startup de pharmacie en ligne PillPack et a annoncé son intention de vendre logiciel capable de lire les dossiers médicaux.

Son assistant Alexa permet désormais aux gens d’accéder à leurs informations médicales. Un vaccin contre le rhume, ou une autre solution, serait différent des efforts précédents d’Amazon, mais ce serait aussi un développement monumental pour les gens du monde entier s’il devait réussir.