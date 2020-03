Amazon travaille sur un vaccin contre le rhume

La plateforme e-commerce Amazon travaille actuellement pour essayez de trouver un vaccin contre le rhume. Ce dernier oblige chaque année de nombreuses personnes à rester chez elles pour guérir.

C’est une maladie qui caractérise la saison d’hiver et peut être contractée plusieurs fois au cours de l’année. Plus de 50 millions de personnes contractent chaque jour un virus causant le rhume. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon cherche un vaccin contre le rhume

La médecine moderne n’a pas encore identifié de remède contre le simple rhume et le géant dirigé par Jeff Bezos a décidé de s’y intéresser et d’y faire face. CNBC a révélé qu’un Équipe de scientifiques et de techniciens “Grand Challenge”, division semi-secrète d’AWS, également appelée Amazon Web Service, il travaille sur un remède pour l’une des maladies les plus courantes dans le monde.

L’équipe en question a destiné à développer un vaccin, explorant diverses approches du problème. L’équipe travaille en effet sur ce que l’on appelle en interne le “projet vaccin”. De toute évidence ce ne sera pas facile identifier également les traitements et les vaccins car plus de 200 agents pathogènes peuvent provoquer un rhume et les rhumes sont également sujets à des mutations et peuvent développer une résistance aux médicaments.

L’équipe qui travaille actuellement sur le projet, appelé en interne 1492, est dirigée par Babak Parviz, chercheur qui travaillait auparavant pour la division Alphabet h et s’occupe de recherche et développement, alors connu sous le nom de Google X. Nous en saurons certainement plus dans les semaines ou les mois à venir.