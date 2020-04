Amazon va licencier des employés qui ne respectent pas les règles du coronavirus

Amazon menacé de licencier plus d’employés s’ils ne respectent pas les règles de l’éloignement social. L’entreprise a informé les employés qui travaillent dans ses entrepôts que ils doivent respecter la distance minimale de 1,8 m et en cas de violation, ils pourraient être les créanciers d’un appel à l’attention, ou dans le pire des cas, un licenciement.

Ce qui précède a été rapporté par CNBC, qui a obtenu une copie du mémorandum envoyé aux employés travaillant dans des entrepôts aux États-Unis. L’entreprise a mis en place ces mesures afin de éviter une nouvelle propagation du coronavirus, mais aussi dans un moment difficile après avoir été signalé pour ne pas avoir protégé leurs travailleurs.

Il doit y avoir une distance minimale de 1,8 m entre chaque employé

Les règles de distanciation sociale stipulent qu’il doit y avoir un minimum de 1,8 m (6 pieds) entre chaque employé. En cas de violation intentionnelle de cette distance, les employés recevra un avertissement la première fois, tandis que la seconde sera motif de licenciement.

La stratégie pour assurer une distance saine varie selon l’emplacement. Certains travailleurs ont signalé que leurs supérieurs utilisera des caméras dans les entrepôts pour vous assurer que la règle est respectée. D’autres ont dit que ils ont mis du ruban adhésif sur le sol pour indiquer où ils peuvent rester en toute sécurité, et ils ont mentionné qu’ils ne sont plus autorisés à s’asseoir côte à côte dans les cafés.

“Les employés violent intentionnellement les règles”

Photo: Maryland_Gov (Flickr)

Amazon dit qu’il le fait à cause de vos employés violent les directives sur la distanciation sociale dans leurs entrepôts, ce qui met tout le monde en danger.

Nous prenons des mesures intenses pour assurer la santé et la sécurité des employés de tous nos sites qui jouent un rôle essentiel pour leurs communautés pendant cette crise.

Le seul inconvénient, selon les travailleurs, est que la technologie n’est pas juste avec cette mesure. La politique ne s’applique qu’aux employés d’étage et non à leurs superviseurs, qui ne font pas attention et «se pressent 24 heures sur 24», selon plusieurs témoins.

Récemment Amazon a licencié Christian Smalls, un travailleur qui a mené une grève le 30 mars à protester contre les conditions de travail pendant la pandémie. Smalls a déclaré que la société n’avait pas fermé un entrepôt à New York, même si un cas de COVID-19 avait été signalé dans l’installation.

La décision a provoqué le mécontentement et a laissé Amazon au centre de la controverse, non seulement à cause de la réponse officielle selon laquelle Smalls “mettait la sécurité des autres en danger”, mais parce qu’il l’a fait à un moment où a été vivement critiqué pour ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires dans leurs entrepôts pendant la pandémie de coronavirus.

