Amazon va ouvrir une nouvelle boutique éphémère «à thème» au siège de Seattle dans la dernière expansion physique de la vente au détail – .

Le revêtement mural Amazon Pop Up obscurcit le magasin. (Photo . / Kevin Lisota)

Amazon ouvre un autre magasin de vente au détail à son siège de Seattle, une extension d’un nouveau concept qui est passé sous le radar par rapport à certaines des autres initiatives du géant de la technologie.

Un couvre-fenêtre repéré par . cette semaine indique qu’un «Amazon Pop Up» ouvrira bientôt dans un espace de vente au détail précédemment vacant au 2105 Westlake Ave. Il se trouve à côté du nouvel emplacement 4 étoiles d’Amazon, au pied de l’un des nouveaux immeubles de bureaux du géant de la technologie.

L’emplacement de Seattle sera le sixième d’une nouvelle génération de magasins Amazon Pop Up, rejoignant des emplacements à Las Vegas et dans les banlieues de Los Angeles, Denver, Houston et Chicago. Le site Web des magasins de vente au détail de la société appelle le nouveau concept Pop Up «une extension physique d’Amazon.com», avec des stocks régulièrement échangés dans le cadre de thèmes rotatifs.

L’emplacement de Las Vegas est axé sur les caméras, par exemple, et d’autres magasins proposent un thème Food Network. Les thèmes précédents incluent Barbie’s 50th Anniversary, Marvel’s Avengers, Fisher Price ‘Let’s Be Kids’, une salle de lecture Audible, des sélections de la liste de jouets des fêtes de Disney et plus encore.

Répondant à notre demande, la société a confirmé le nouveau magasin de Seattle mais n’a pas précisé quand il ouvrirait.

L’année dernière, Amazon a fermé près de 90 magasins dans des centres commerciaux aux États-Unis qui présentaient les appareils de la société sous le nom Pop Up. Peu de temps après, la société a tranquillement commencé à promouvoir le nouveau concept, alors appelé Presented by Amazon. Les nouveaux magasins Pop Up, dit la société, ne sont pas une renaissance des kiosques d’appareils fermés. Les magasins à thème ont repris le nom Pop Up en novembre 2019.

“Nous sommes ravis d’ouvrir un magasin Amazon Pop Up à Seattle et nous embauchons actuellement”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. “Restez à l’écoute pour plus de détails sur la route.”

Le magasin 4 étoiles d’Amazon à côté. (Photo . / Kevin Lisota)

Les Pop Ups font partie du réseau sans cesse croissant de magasins physiques d’Amazon. Selon le site Web du géant de la technologie, la société dispose de 26 emplacements Amazon Go ouverts, à venir ou en cours de rénovation, 22 magasins Amazon Books, 18 emplacements Amazon 4 étoiles, six Amazon Pop Ups et deux installations AmazonFresh Pickup . De plus, il y a le réseau de magasins Whole Foods et un nouveau concept d’épicerie qui fera ses débuts dans la région de Los Angeles.

Malgré son portefeuille croissant de briques et de mortier, les magasins de détail d’Amazon restent une petite partie de l’activité globale. Les revenus des magasins physiques ne représentaient qu’environ 6% des 70 milliards de dollars de revenus totaux de la société au cours du dernier trimestre.