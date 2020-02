Amazon “vend” des partenaires pour la Saint Valentin, voici les détails

Rencontres Amazon est une plateforme de rencontres en ligne qui reprend la même interface que le célèbre site de commerce électronique, créé par Ani Acopian et Suzy Shinn. C’est évidemment un je blague, bien que très amusant.

Sur la plate-forme de rencontres du géant de Seattle, nous ne trouverons pas de livres, de jeux vidéo ou de films, mais plutôt des gens de chair et de sang avec qui vous pourrez passer une journée dans l’entreprise, plus précisément celle de la Saint Valentin. Voyons les détails.

Amazon Dating, une blague amusante

Cette plateforme amusante combine les les caractéristiques typiques de la plateforme de commerce électronique bien connue et celle des applications les plus célèbres conçues spécifiquement pour trouver une âme sœur, comme Tinder et bien d’autres. Comme mentionné précédemment, la plateforme a été créée par Ani Acopian et Suzy Shinn, deux artistes qui s’occupent d’animation, mais c’est évidemment une blague.

Sur la plateforme de rencontres, cliquez simplement sur l’un des profils présents pour découvrir “différents prix “en fonction de la” qualité du produit “, il ne manque pas d’avis et de notes qui aident l’utilisateur à choisir une personne ou une autre. Il y a aussi la possibilité de ajouter des filtres, telles que la taille de la personne et, si vous préférez un accompagnateur plus tard dans l’âge. Amazon Dating vous invite également à choisir rapidement, pour éviter d’être sans partenaire le soir de la Saint-Valentin.

Cependant, sur leurs profils Twitter respectifs, Ani Anicopian et Suzy Shinn tiennent à souligner que le projet est une blague, même si cela n’a pas affecté le souci du détail, point fort du site. Tout comme la plate-forme d’origine, vous pouvez également trouver des “offres du jour” ou des “produits les plus vendus” sur Amazon Dating.