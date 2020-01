Amazon veut prendre les paiements directement entre vos mains

Amazon cherche toujours des moyens de faire exploser le secteur de la vente au détail tel que nous le connaissons. Après avoir implémenté des paiements automatiques dans leurs propres magasins futuristes qui ont simplement reconnu l’acheteur et leurs achats, sans même s’arrêter, il propose maintenant un nouveau système grâce auquel nous pourrions payer en utilisant simplement notre main.

C’est ce que déclare le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du projet qui essaieraient de mettre ces systèmes non seulement dans leurs propres établissements, mais de les étendre à des entreprises externes. L’objectif principal serait des entreprises où chaque seconde compte, telles que cafétérias ou chaînes de restauration rapide, ainsi que dans les magasins Whole Foods, chaîne acquise par Amazon en 2017.

Avec ce système, Amazon va plus loin dans le monde des paiements. Suivez les étapes des autres technologies Big Tech qui ont un certain effort à cet égard: Apple, Google ou Facebook. De plus, cette technique éviterait les systèmes que leurs adversaires mettent en œuvre en évitant complètement et potentiellement l’utilisation de matériel ou de logiciels de toute nature.

Cette initiative de paiement d’Amazon se retrouverait cependant dans une étape encore naissante et encore loin d’être mise en œuvre. Selon des sources du WSJ, le géant de Seattle aurait commencé à tester le système de transaction avec Visa, et serait en conversation avec Mastercard. De même, d’autres entités émettrices de cartes auraient montré leur intérêt à permettre à leurs clients de payer avec ce système, parmi lesquels il serait JPMorgan.

Amazon, intéressé par les données

Alors que la gestion des paiements resterait opérée par des référentiels majeurs du secteur bancaire, le système de numérisation serait exploité par Amazon. Ce serait pas de contact, et doit être activé et lié à une carte existante via un scan dans l’un des établissements.

Une possibilité est que, lors de la première utilisation, la carte est requise et nous invite à scanner la main. Après cela, il vous suffit de tendre la main pour confirmer les paiements.

Ce système correspond à un brevet récent du géant du commerce électronique qui le décrit comme un “système d’identification biométrique sans contact”, avec “un scanner portable qui génère des images de la paume d’un utilisateur”.

Une fois cela fait, le système stockera certaines données de transaction sur les mêmes serveurs Amazon, comme où et quand elles ont été effectuées. Selon les sources, Ces données pourraient être combinées avec l’historique des achats sur Amazon, afin qu’il puisse être intégré à votre système de paiement, en le centralisant. Ils auraient également un potentiel prédictif et pour les annonceurs.

Il y a encore obstacles à surmonter Avec ce système de paiement, comme la liaison de plusieurs cartes à la même paume – qui pourrait être présélectionnée par défaut à partir d’une application mobile – ou une utilisation frauduleuse.

