Amazon vient de lancer Prime Video Store, découvrons ensemble

Le nouveau service est également actif en Italie depuis quelques jours Prime Video Store lancé par la plateforme e-commerce Amazon. Le service d’achat et de location de films, implémenté dans Prime Video.

Il s’agit d’une nouveauté qui suit ce qui a également été mis en œuvre par d’autres fournisseurs de services de streaming présents sur le marché italien. Il va également à unf aux côtés des différents types de contenu vidéo du service proposé par le géant de Seattle.

Amazon Prime Video Store: découvrons comment cela fonctionne

La plateforme a lancé ce nouveau service qui vous permet d’acheter ou de louer des films, des séries télévisées et des documentaires. Les films disponibles à la location ou à l’achat sur Prime Video Store proviennent de grands studios américains tels que Disney, NBCUniversal, Sony, Warner Bros, Paramount et bien d’autres. Par exemple le film Joker et Jumanji: niveau suivant sont déjà disponibles. En plus des nombreux titres italiens de Rai Cinema et Medusa Film, on retrouve, comme prévu précédemment, également de nombreux films étrangers.

Tous les clients de la plateforme peuvent louer ou acheter le contenu du Prime Video Store en ligne sur le site officiel de la plateforme ou via l’application de Prime Video, disponible sur les Smart TV, les appareils mobiles Android, les consoles de jeux et Amazon Fire TV Stick. Au cours des dernières heures, l’Italie, la France, l’Espagne, le Canada et l’Australie ont rejoint les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon.

Les frais de location et d’achat de titres, selon le contenu choisi, partent d’un montant minimum de 2,99 euros pour la location de l’un des films présentés sur la couverture principale du service, au prix de 4,99 euros pour l’achat. Les titres les plus récents sont évidemment proposés à un prix plus élevé, notamment à l’achat. Les locations comprennent 30 jours pour commencer et regarder la vidéo et 48 heures pour la terminer une fois commencée.