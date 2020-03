Amazon vient de lancer un nouveau service avantageux en Italie

Amazon a lancé le service Business Prime en Italie, pensé pour offrir aux entreprises italiennes une série d’avantages et d’avantages par rapport à ce qui est garanti avec le programme de base. En fait, ceux qui ont un compte Business peuvent non seulement profiter de offres et promotions exclusives, mais cela peut aussi accéder à une gamme de produits dédiés aux entreprises, ainsi que de bénéficier de divers avantages, notamment: la disponibilité de compte multi-utilisateur, capacité à surveiller les flux d’approbation internes, intégration avec les systèmes d’achat, solutions de paiement, exonération fiscale, support client dédié et plus encore.

Avec Business Prime, Amazon veut rendre les achats en ligne encore plus faciles et plus pratiques, en proposant, entre autres, de nouvelles solutions d’achat et d’expédition.

“Avec Business Prime, nous nous engageons à offrir à nos clients la possibilité de tirer le meilleur parti de leur choix et de leur expérience d’achat d’Amazon Business. En recueillant les commentaires de nos clients, nous sommes ravis d’introduire, en rejoignant Prime, de nouveaux avantages qui sont utiles d’un point de vue commercial et qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des entreprises de différents secteurs et tailles. Notre objectif est de les soutenir dans la promotion d’une plus grande transparence dans le processus d’achat, tout en réduisant les coûts “, a-t-il déclaré. Gerardo Di Filippo, Responsable d’Amazon Business IT.

Amazon Business Prime, quels sont les avantages pour les entreprises

Plus précisément, je Clients Business Prime peut accéder à la livraison illimitée en une journée, sans frais supplémentaires ni demande de commande minimale, ainsi qu’un nouveau mode de livraison, “aujourd’hui“, Pour recevoir le produit le jour même de son achat (cette méthode est disponible dans les zones appropriées et pour les commandes supérieures à 29 euros).

Avec Business Prime, vous pouvez accéder à une nouvelle fonctionnalité, celle de Achats guidés, grâce auquel il est possible identifier vos fournisseurs et produits préférés et filtrer des catégories spécifiques de produit. Cette même fonctionnalité offre aux clients Business Prime un guide d’achat, afin d’éviter des dépenses inutiles et en même temps d’améliorer les relations avec les fournisseurs.

Enfin et surtout, les clients Business Prime pourront profiter de de nombreuses offres exclusives pendant le Prime Day. C’est possible activer votre abonnement Amazon Business Prime choisir parmi une série d’options, qui varient selon les utilisateurs d’un compte Business. Plus précisément: de base36 € par an hors TVA, jusqu’à 3 utilisateurs; petit100 € par an hors TVA, jusqu’à 10 utilisateurs; moyen, 250 € par an hors TVA jusqu’à 100 utilisateurs et illimité, 2000 € par an hors TVA, utilisateurs illimités.