Amazon, voici les jeux que vous pouvez télécharger GRATUITEMENT sur votre PC avec Twitch Prime

Même pour le mois d’avril, ceux qui possèdent un compte Amazon Prime peuvent télécharger gratuitement une série de jeux sur leur PC vraiment sympa, qui réussira certainement à vous divertir et à vous donner quelques moments de plaisir en ces jours de quarantaine. Tout se passe à travers Twitch Prime, un service inclus dans l’abonnement Amazon Prime et qui, chaque mois, donne accès à une série de jeux gratuits à télécharger et à conserver pour toujours et autres prime disponible pour certains des titres les plus populaires du moment, tels que des skins exclusifs, des personnages et des mises à niveau.

la jeux que ils peuvent être téléchargés gratuitement depuis Twitch Prime pour le mois d’avril Je suis: Earthlock, un jeu de rôle; Kathy Rain, un pointer-cliquer; Turok Remaster, jeu de tir à la première personne; Etherborn, un jeu de plateforme puzzle; et Matière légère, un puzzle à la première personne.

Amazon, comment télécharger des jeux gratuits d’avril avec Twitch Prime

Pour télécharger les jeux, si vous n’en avez pas déjà un, vous devez d’abord créer un compte Twitch sur le site officiel dédié à la plateforme, en cliquant sur l’élément signer. Deuxièmement, vous devrez lier votre compte Twitch à celui d’Amazon Prime. Pour ce faire, montez https://twitch.amazon.com/prime. Cliquez sur associez votre compte Twitch et connectez-vous avec votre compte Amazon. À ce stade, connectez-vous à votre compte Twitch et cliquez sur Confirmation.

À ce stade, vous devrez téléchargez l’application Twitch pour les appareils de bureau. Vous pouvez le faire directement depuis ici et en cliquant sur l’option Télécharger pour Windows. Une fois le processus d’installation terminé, accédez à la page Twitch Prime et connectez-vous avec votre compte, si vous ne l’avez pas déjà fait ou si la plateforme n’a pas stocké vos données. Parcourez le catalogue avec les jeux et les bornes disponibles et échangez ce que vous préférez. Revenez à nouveau à l’application Twitch, cliquez sur le menu Mes jeux et téléchargez le contenu que vous avez utilisé.