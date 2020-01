Amazon Web Services fait appel à l’IA pour aider la NASA à devancer les superstorms solaires – .

Une image ultraviolette extrême du soleil, capturée par le Solar Dynamics Observatory de la NASA, montre une éruption X9.3 en éruption en bas à droite lors d’une tempête solaire en 2017. (NASA / Goddard / SDO Photo)

Si le soleil jette un jour une explosion de rayonnement aux proportions destructrices de satellites, Amazon Web Services pourrait bien jouer un rôle dans la sortie d’un apogée technologique.

C’est le résultat d’un projet dans lequel la NASA collabore avec AWS Professional Services et Amazon Machine Learning Solutions Lab pour en savoir plus sur les signes avant-coureurs d’une super tempête solaire, à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les tempêtes solaires se produisent lorsque des perturbations à la surface du soleil provoquent des explosions de rayonnement et des éruptions de particules chargées électriquement à des vitesses de millions de kilomètres par heure. Un souffle de rayonnement suffisamment fort peut avoir un impact sur les communications radio sur la moitié du globe. Et si les éruptions, appelées éjection de masse coronale ou CME, sont suffisamment fortes et balayent directement la Terre, elles peuvent endommager les satellites et faire tomber les réseaux électriques.

L’exemple récent le plus connu est survenu en 1989 lorsqu’un CME à haute énergie a surchargé le réseau électrique d’Hydro-Québec, provoquant des pannes pour plus de 6 millions de personnes au Canada et dans l’est des États-Unis.

Mais ce n’est pas le pire que le soleil puisse faire: les scientifiques et les historiens pointent vers une super tempête de 1859 connue sous le nom de Carrington Event, qui a ravagé les systèmes télégraphiques et créé des écrans auroraux si brillants que les gens du nord-est des États-Unis seraient capables de lire journaux par leur lumière. Aujourd’hui, une tempête de cette ampleur porterait un coup dur à notre monde câblé (et sans fil).

Nous ne sommes pas sans défense contre les tempêtes solaires: des satellites d’observation du soleil comme l’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA et l’Explorateur de composition avancé peuvent avertir d’un CME entrant suffisamment à l’avance pour que les opérateurs de satellites et les gestionnaires de réseau électrique prennent des mesures de protection. Le Centre de prévision de la météo spatiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration fournit des perspectives constamment mises à jour pour les tempêtes dans l’espace, tout comme le National Weather Service le fait pour les tempêtes plus proches du sol.

Mais comme nous devenons de plus en plus dépendants des communications par satellite, il sera de plus en plus important d’obtenir des prévisions précises de la météo spatiale. Et grâce à la prolifération des satellites météorologiques spatiaux, le volume de données entrant pour analyse devient de plus en plus prodigieux.

Pour répondre à ce flot de données et améliorer les futures évaluations des risques, la NASA utilise les outils analytiques d’Amazon Web Services pour passer en revue jusqu’à 1000 ensembles de données à la fois et former des modèles informatiques capables d’identifier les signes révélateurs d’une explosion imminente.

Comme décrit dans un blog d’Amazon, l’approche de la NASA établit une corrélation entre les moteurs du vent solaire et les niveaux de champ magnétique autour de la Terre, détectant des anomalies dans les données.

La NASA utilise un outil d’apprentissage automatique appelé Amazon SageMaker pour former un modèle de détection d’anomalies à l’aide de l’algorithme intégré AWS Random Cut Forest. L’algorithme attribue à chaque ensemble de points de données un «score d’anomalie». D’autres outils AWS assurent le suivi des anomalies en temps réel dans les données et tracent les liens entre eux et les tempêtes solaires.

L’initiative a permis à la NASA d’agréger les données de plus de 50 missions satellites et de développer des visualisations pour de nouvelles recherches. Les scientifiques sont déjà en mesure de créer des simulations des phénomènes solaires qui seraient nécessaires pour reproduire des superstorms comme l’événement Carrington.

«Nous devons regarder les superstorms de manière holistique, tout comme les météorologues le font avec des événements météorologiques extrêmes», a déclaré à Amazon Janet Kozyra, une héliophysicienne qui dirige le projet au siège de la NASA à Washington, D.C.

«La recherche en héliophysique implique de travailler avec de nombreux instruments, souvent dans différents observatoires spatiaux ou terrestres. Il y a beaucoup de données et des facteurs comme les décalages temporels ajoutent à la complexité », a déclaré Kozyra. «Avec Amazon, nous pouvons prendre chaque élément de données que nous avons sur les superstorms et utiliser les anomalies que nous avons détectées pour améliorer les modèles qui prédisent et classent efficacement les superstorms.»

Les superstorms solaires ne se produisent pas sur la même échelle de temps que, disons, les ouragans. Le soleil a tendance à suivre un cycle d’activité de 11 ans, ce qui signifie que la prochaine saison des tempêtes – connue sous le nom de maximum solaire – est due dans la période 2023-2026. À ce moment-là, avec l’aide d’AWS, de nouveaux modèles améliorés de prévision de la météo spatiale devraient être prêts.