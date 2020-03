AMD abaisse le prix du Ryzen 3000 entre 25 et 50 dollars

Le lancement des processeurs Ryzen 3000 a généré un tournant dans le secteur. AMD a finalement réussi atteindre Intel en termes d’IPCet l’a surpassé en termes de performances multicœurs, d’efficacité et de rapport qualité-prix.

Pour vous donner une idée de ce que l’arrivée du Ryzen 3000 a signifié, et du Zen 2 en général, je pense que pas même dans la phase Athlon 64 avons-nous vu un tel grand coup par AMD à Intel. Au fil des mois, les nouveaux processeurs AMD se sont imposés sur le marché et prennent de plus en plus de parts de marché à Intel.

Le fait est qu’AMD ne veut pas se reposer sur les lauriers du succès. L’entreprise dirigée par Lisa Su a récemment confirmé que travaillent sur zen 3, une architecture qui arrivera plus tard cette année, et vient de lancer une réduction de prix qui affecte l’ensemble de la gamme Ryzen 3000.

Ryzen 3000 offre une valeur plus compétitive que jamais

Le prix est un facteur clé pour tout utilisateur lors du choix d’un nouveau processeur. En ce sens, les processeurs Ryzen ont toujours apprécié, depuis l’arrivée de la première génération, une valeur très équilibréeet le Ryzen 3000 ne faisaient pas exception.

Avec cette nouvelle baisse de prix, qui se situe autour de entre 25 et 50 dollars Selon chaque modèle spécifique, les Ryzen 3000 sont plus éloignés des processeurs Intel équivalents, les séries Core 8000 et 9000, et sont réaffirmés comme la meilleure option pour pratiquement tous les types d’utilisateurs.

Voici un résumé complet avec les nouveaux prix:

Ryzen 9 3900X: il baisse de 50 $ et commence à 449 $.

Ryzen 7 3800X: Réduit de 40 $, il en coûte maintenant 359 $.

Ryzen 7 3700X: Il baisse de 25 $ et commence à coûter 304 $.

Ryzen 5 3600X: son prix baisse de 25 $ et coûte 224 $.

Ryzen 5 3600: a vu son prix réduit de 25 $, maintenant il en coûte 174 $.

Si nous achetons un Ryzen 7 3700X ou supérieur, nous bénéficierons également de trois mois d’abonnement Xbox Game Pass gratuits. En Espagne, la baisse des prix a également été observée, en fait, nous vous l’avons déjà dit lors de notre Vendredi rouge.

De tous les processeurs que nous pouvons trouver, je pense que les deux plus intéressants sont le Ryzen 7 3700X, qui pour un peu plus de 300 euros Il propose 8 cœurs et 16 threads et un IPC au niveau de l’Intel Core 9000. Vaut également le Ryzen 5 3600, qui pour un peu plus de 170 euros Il propose six cœurs et douze threads avec un IPC également au niveau de l’Intel Core 9000.

Je vous rappelle que les processeurs Ryzen 3000 sont compatibles avec les cartes mères équipées du chipset B350 et supérieur (précédente mise à jour du BIOS), ce qui signifie que si vous prévoyez de mettre à jour votre ordinateur, vous n’aurez pas à changer votre carte mère.