AMD défend Threadripper 3990X – ce n’est pas plus lent sur Windows 10 Pro, les critiques sont fausses

AMD s’est proposé pour clarifier les problèmes liés à son processeur phare HEDT 64 cœur Ryzen Threadripper 3990X, qui, comme vous l’avez peut-être vu, a récemment été signalé comme ne fonctionnant pas avec toutes ses capacités sur Windows 10 Pro – en raison du système d’exploitation ne pouvant pas gérer 128 fils.

Anandtech et d’autres sites technologiques ont observé «beaucoup de ralentissements» dans certains cas de référence avec le Threadripper 3990X fonctionnant sur Windows 10 Pro, par rapport aux versions de niveau supérieur du système d’exploitation de Microsoft, Windows 10 Pro for Workstations et Windows 10 Enterprise.

Cela a amené AMD à faire une déclaration officielle pour clarifier qu’il n’y a aucune différence de performances entre l’une de ces versions de Windows 10 et qu’AMD recommande officiellement Windows 10 Pro pour une utilisation avec le Threadripper 3990X (ou même Linux, d’ailleurs).

AMD a envoyé une déclaration comme suit: «Les éditions / versions supérieures de Windows 10 ne confèrent aucun avantage supplémentaire en termes de performances ou de compatibilité au processeur. Nous comprenons que cette suggestion a été faite dans les médias, mais nous pensons qu’il s’agit d’une erreur dans les tests que notre équipe est en train de diagnostiquer. »

Comme nous l’avons mentionné, Anandtech n’était pas le seul site avec des repères indiquant que cela pourrait être le cas, Phoronix tirant des conclusions similaires – probablement en raison de la même “ erreur de test ”, mais nous ne le saurons pas avant qu’AMD ne clarifie davantage, bien sûr .

Cela pourrait simplement être dû à la version de Windows 10 Pro utilisée dans les benchmarks respectifs, et lorsque nous avons initialement signalé la différence de performances supposée, nous avons observé que certaines personnes disaient déjà que la dernière mise à jour de Windows 10 Pro lui permettait de voir le 3990X correctement dans toute sa splendeur de 128 threads.

Peu ou pas de différence

Le matériel de Tom a retesté le Threadripper 3990X sur Windows 10 Pro et Enterprise, et a trouvé «peu ou pas» de différence de performances en dehors de la légère variation que vous attendez lors de l’analyse comparative.

De plus, Tom a utilisé la version 18362.592 de Windows 10 Pro – ce que AMD recommande pour comparer le 3990X, soit cette version ou mieux – et l’a opposé à la version 18362.476, constatant que la première offrait effectivement de meilleures performances pour la puce Threadripper.

Il est donc possible que les tests de performance aient été effectués sur une version antérieure de Windows 10 Pro que AMD recommande (Phoronix a déclaré qu’il utilisait la version 18363, mais c’est une branche parallèle à 18362, donc sans connaître le numéro de version complet, nous ne pouvons pas juger si cela pourrait être le problème ici).

Quoi qu’il en soit, nous allons vraiment devoir attendre qu’AMD passe par son processus d’identification exacte de ce qui était en cause ici, avant de savoir avec certitude. Mais d’après ce que dit AMD, et Tom rapporte – ainsi que d’autres conversations en ligne avec des gens observant que la mise à jour de Windows 10 Pro vers la dernière version semble résoudre tous les problèmes – il semble qu’il n’y ait pas vraiment de problème avec le 3990X à cet égard , après tout.

Pendant ce temps, plus de contes de la puissance du Threadripper 3990X ont émergé, y compris quelque chose d’une révélation en ce que le processeur a la puissance brute pour exécuter Crysis dans le logiciel, sans carte graphique requise.