AMD et Intel ont un nouvel ennemi formidable mais vous ne devinerez jamais qui c’est

Un rival inattendu est apparu qui pourrait donner à Intel et AMD une course pour leur argent, au moins sur le marché très lucratif des serveurs et du cloud computing.

Le nouveau processeur Graviton2 d’Amazon a été testé de manière approfondie par Andrei Frumusanu de notre site Web soeur Anandtech, et les résultats montrent que ce nouveau gamin sur le bloc dépasse les titulaires en matière de performance par dollar.

Graviton2 a été testé contre deux autres ressources de cloud computing proposées par Amazon Web Services: le m5a (AMD EPYC 7571) et le m5n (Intel Xeon Platinum 8259CL Cascade Lake). Andrei a constaté qu’il pourrait offrir des économies allant jusqu’à 54%, ce qui, selon lui, représente “un bouleversement massif pour l’écosystème AWS et EC2”.

Optimisé pour les charges de travail AWS

Alors, comment Amazon a-t-il obtenu ces résultats? La puce provient d’Annapurna Labs et contient 64 cœurs A76 ARM – similaires à ce que vous pouvez trouver dans un smartphone – avec un cache de 33 Mo et une vitesse d’horloge élevée. Amazon est le seul client d’Annapurna Labs, ce qui signifie que le processeur est extrêmement affiné pour les charges de travail AWS.

Selon Andrei, à moins que vous ne soyez lié à la plate-forme x86, vous seriez «stupide de ne pas passer aux instances Graviton2» une fois qu’elles seront plus largement disponibles pour tout, du VPN (AWS VPN) à l’hébergement Web (AWS Light Sail) .

Pour l’instant, attendez-vous à ce que les processeurs EPYC2 d’AMD se battent un peu – au moins jusqu’à ce que Graviton3 atterrisse.