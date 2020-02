AMD ne cesse de gagner des parts de marché sur les épaules du succès de Ryzen

Le succès de Architecture Ryzen et Zen cela a été un tournant pour AMD. La marque Sunnyvale, qui, il n’y a pas longtemps, semblait sur la corde raide en raison des difficultés qu’elle avait à concurrencer technologiquement Intel, a inversé la situation pour atteindre des niveaux de succès qu’elle n’avait pas goûtés depuis plus d’une décennie.

Selon une étude publiée par Mercury Research sur le marché des processeurs au cours du quatrième trimestre 2019, AMD poursuit sa croissance en ayant acquis une plus grande traction dans les trois grands segments des processeurs x86: ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et serveurs. En fait, le quatrième trimestre de 2019 est le neuvième consécutif au cours duquel la marque Sunnyvale affiche une croissance dans les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Le lancement de processeurs de qualité sur le marché a aidé AMD à améliorer ses parts de marché, bien que jusqu’à présent, ce soit sur des ordinateurs partiellement montés où Ryzen a montré une plus grande force. Les ordinateurs portables avec la technologie AMD des OEM ils ont augmenté leur quota, dans leur secteur, de 50% au cours de la dernière année 2019. Hors IoT, ces chiffres ont permis au fabricant de processeurs de augmenter son quota sur les ordinateurs portables de 1,5% par rapport au trimestre précédent et de 4% par rapport à la même période de l’année précédente, son quota total étant de 16,2%.

Des processeurs tels que le Ryzen 9 3950X et la troisième génération de Threadripper ont également contribué à l’amélioration constante d’AMD au cours des derniers trimestres. Dans le secteur de bureau et à l’exclusion de l’IoT, les frais de marque augmenté de 0,3% par rapport au trimestre précédent et de 2,4% par rapport à la même période de l’année précédente, propulsant le quota total à 18,3%.

En revanche, les processeurs EPYC de deuxième génération, lancés mi-2019, ont eu un meilleur accueil que ceux de la génération précédente grâce à leurs bonnes performances et leur coût inférieur par rapport à la concurrence. Cela a incité AMD à améliorer sa part serveurs 0,2% par rapport au trimestre précédent et 1,4% par rapport à l’année précédente, pour un total de 4,5%.

Il semble qu’Intel domine encore clairement le secteur des processeurs, mais AMD convainc de plus en plus de consommateurs et d’entreprises avec Ryzen et EPYC (Zen), dont le succès a entraîné des améliorations telles que des prix plus bas et la disponibilité de plus noyaux physiques