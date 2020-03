AMD présente CDNA, une nouvelle architecture qui fera bouger les futurs GPU

Pendant le Journée financière AMD en a profité pour présenter l’architecture qui équipera les futurs produits de la famille Radeon Pro et Radeon RX dédié aux serveurs et centres de données, tels que les accélérateurs Instinct de Radeon.

Nom de code ACQ (ADN informatique), ce sera l’architecture qui sera utilisée dans les produits destinés aux accélérateurs graphiques de nouvelle génération contenus dans les serveurs et centres de données.

Voici les détails publiés par AMD

L’architecture CDNA sera basée sur un processus de production 7 nm et aura des dieux TPU ce qui accélérera les charges de l’intelligence artificielle.

AMD a également déclaré vouloir équiper les processeurs graphiques de mémoires HBM2e et avec interconnexion Tissu infini.

La société de processeurs graphiques a ensuite évoqué les projets à venir, jusqu’en 2022, année au cours de laquelle elle a annoncé son intention de présenter le nouveau CDNA2.

Cette architecture sera basée sur un processus de production très avancé, pas mieux décrit ou spécifié par AMD, mais qui verra très probablement l’avènement du 5nm, une nouvelle miniaturisation des transistors.

La nouvelle architecture apporte donc une augmentation des performances et des unités de calcul, avec un accent particulier sur l’hyperscalabilité.

Pour y parvenir, AMD se concentre sur le développement de la technologie d’interconnexion Infinity Fabric de troisième génération.

Grâce à cette technologie, il sera possible d’en créer une seule mémoire partagée entre CPU et GPU, donc va économiser la charge sur le DRAM utilisé par le processeur et augmentant la vitesse de communication des données, car le processeur sera capable de parler directement à HBM sans entrer d’abord les données dans la DRAM, réduisant ainsi la charge d’E / S.