AMD présente la série Radeon RX Navi 2X basée sur RDNA 2

La société Sunnyvale a officiellement présenté l’architecture RDNA 2, base de la prochaine génération de cartes graphiques Radeon RX Navi 2X, et a confirmé toutes les rumeurs et toutes les prévisions que nous avions vues au cours des dernières semaines.

Ceux qui nous lisent tous les jours savent déjà que cette architecture sera le successeur de l’actuel RDNA, et marquera, enfin, l’abandon définitif de GCN, une architecture qu’AMD a utilisée de la série Radeon HD 7000 à la Radeon RX Vega. Il s’agit d’un changement important, mais il représente également un défi pour l’entreprise dirigée par Lisa Su, car il s’agit de faire face à un nouveau processus d’optimisation axé sur une architecture qui ne conserve plus aucune lacune de ce qu’était GCN.

D’après ce que nous avons vu lors de la présentation d’AMD, il est assez clair comment il entend relever ce défi: parier sur les API de programmation de bas niveau et l’optimisation, deux clés qui sont devenues la grande bannière de l’entreprise et qui vont se répéter avec la Radeon RX Navi 2X.

Radeon RX Navi 2X: 50% de performances en watts et de lancer de rayons en plus sous DirectX 12

L’architecture RDNA 2 sera transférée au silicium via le Processus TSMC 7 nm et offrira, selon AMD lui-même, une amélioration des performances par watt de jusqu’à 50% devant l’architecture RDNA. Il s’agit d’un pas en avant important, bien que les données de performances n’aient pas encore été finalisées par rapport à cette architecture, nous ne savons donc pas ce que nous pouvons attendre de la Radeon RX Navi 2X en termes de puissance brute.

Malgré tout, c’est une bonne nouvelle. L’un des problèmes les plus graves qu’AMD a traînés depuis le lancement de l’architecture GCN a été sa faible efficacité dans le rapport de performance par watt. Avec RDNA, la situation s’est considérablement améliorée, mais sans être entièrement bonne. Si les prévisions données par AMD sont exactement satisfaites, l’efficacité des solutions graphiques RDNA 2 devrait être très bonne.

Pour améliorer les performances de cette nouvelle génération de Sunnyvale a confirmé trois grandes clés: une augmentation significative de l’IPC, des changements au niveau logique qui réduiront la complexité et la consommation et une augmentation des fréquences de travail. Nous avons donc des améliorations à trois niveaux fondamentaux qui couvrent à la fois le secteur le plus profond au niveau du silicium et sa puissance brute.

Comment pourrait-il en être autrement, AMD a également confirmé le soutien de accélération matérielle du lancer de rayons et la présence de shader à taux variable, deux fonctionnalités déjà présentes dans la série NVIDIA 20 RTX.

Nous ne savons pas quel type de matériel Radeon RX Navi 2X utilisera pour accélérer la foudre, mais AMD a précisé qu’il s’appuiera sur Microsoft DirectX Raytracing (DXR) Tier 1.1 (version 1.1), et que l’optimisation et la programmation de bas niveau seront essentielles pour de bonnes performances.

Il sera intéressant de voir ce qu’AMD a réalisé à cet égard, d’autant plus que le lancer de rayons est une technique de rendu très exigeante qui consomme beaucoup de ressources. Nous avons déjà vu que même des cartes graphiques aussi puissantes que la RTX 2080 Ti ont des problèmes de fonctionnement avec une telle technologie, et que leur activation dans un jeu peut réduire les performances Jusqu’à 60%.

David Wang, d’AMD, a confirmé qu’ils avaient travaillé côte à côte avec Microsoft dans DXR 1.1 et qu’ils avaient façonné une architecture matérielle pour accélérer le ray tracing totalement nouveau. Sera-t-il supérieur aux cœurs NVIDIA RT? Cela devrait, car ils ont eu plus de temps pour y travailler.

AMD couvrira toutes les gammes avec la Radeon RX Navi 2X

Nous ne verrons pas de sortie limitée dans le milieu de gamme et le haut de gamme. AMD pariera sur couvrent également le niveau “haut de gamme” Avec les nouvelles cartes graphiques Radeon RX Navi 2X, dont le lancement est prévu pour la fin de cette année, date à laquelle, comme par hasard, les débuts de la PS5 et de la Xbox Series X auront également lieu, deux consoles qui utilisent, en théorie, un GPU Radeon RDNA 2.

Avec cette nouvelle génération de cartes graphiques, AMD veut démocratiser le jeu en 4K. Il est clair que pour l’obtenir, ils doivent lancer cartes graphiques très puissantes à des prix vraiment abordables. Pour jouer en 4K avec des garanties minimales, nous avons besoin d’au moins un RTX 2070 Super ou un Radeon RX 5700 XT, deux cartes graphiques qui sont autour 500 et 430 eurosrespectivement.

Pour atteindre cet objectif de démocratisation du jeu en 4K, ces Radeon RX Navi 2X devraient avoir des modèles capables d’offrir des performances au niveau du RX 5700 XT mais au prix de entre 250 et 300 euros. Je sais que cela semble trop beau pour être vrai, mais rappelez-vous que l’arrivée d’une nouvelle génération peut marquer des sauts importants, nous l’avons vu à des occasions précédentes.

Malheureusement, nous n’avons rien sur les spécifications de cette nouvelle génération graphique, donc pour le moment nous ne pouvons qu’attendre. Cependant, je vous rappelle que selon les dernières informations le haut de gamme de la série Radeon RX Navi 2X pourrait être constitué par un GPU équipé de 5 120 shaders, 320 unités texturées et 128 unités raster.

Avant de terminer, il est important de noter qu’AMD possède déjà l’architecture RDNA 3, successeur de la série Radeon RX Navi 2X, en coffret. Cette nouvelle génération il n’arrivera qu’en 2022 et utiliser “un processus de fabrication avancé”. Cela pourrait impliquer deux choses: qu’AMD a réservé le processus 7 nm + pour cette architecture, ou qu’il fera le saut à 5 nm. En ce moment, les deux portes sont ouvertes.