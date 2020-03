AMD Radeon RDNA 2 et lancer de rayons: 1080p et 30 FPS

Microsoft vient de publier DirectX 12 Ultimate, une mise à jour de sa célèbre API qui sera compatible avec NVIDIA AMD Radeon RDNA 2 et GeForce RTX 20 series. Cela apparaît également comme un lien entre le développement de jeux pour Xbox Series X et PC et joue donc un rôle très important à moyen et long terme.

Profitant de l’annonce de cette mise à jour, le géant de Sunnyvale a présenté une démo technique dans laquelle nous pouvons voir les performances que l’AMD Radeon RDNA 2 avec ray tracing offrira, et la vérité est que J’ai des sentiments très conflictuels, en particulier pour la question de la résolution et de la fluidité.

Peut-être que quelqu’un pense que je parle sans raison, mais rien n’est plus éloigné de la réalité. La démo que nous voyons dans les œuvres vidéo jointes en résolution 1080p et verrouillé à 30 FPSCela signifie que bien que nous ayons des effets de lancer de rayons en temps réel très complexes, nous rencontrons également un sacrifice important en termes de résolution et de fluidité. Je vous rappelle qu’une PS4, avec du matériel 2013, déplace les jeux en 1080p et à 30 FPS.

Je veux dire

AMD Radeon RDNA 2 contre GeForce RTX 20: qui offrira plus de performances?

C’est, sans aucun doute, l’une des questions les plus importantes du monde technologique. NVIDIA a été le premier à bouger, pariant sur le lancer de rayons avec la série GeForce RTX 20, une technologie très exigeante Il avait également une intégration minimale et avait donc beaucoup de place pour l’optimisation et l’amélioration à venir.

NVIDIA inondé de critiques en raison de l’énorme impact du lancer de rayons sur les performances de la série GeForce RTX 20, une situation qui s’est améliorée au fil du temps et qui a atteint un assez bon point grâce au développement de technologies d’assistance telles que DLSS, qui atteint un résultat fantastique aux côtés du lancer de rayons dans Wolfenstein: Youngblood.

Le fait est que nous voyons maintenant que l’AMD Radeon RDNA 2, la grande promesse de la société Sunnyvale et des consoles de nouvelle génération pour faire le saut au ray tracing, montre performances bien en deçà des attentes.

Utilisez un système rendu hybride avec lancer de rayons et tramage, affecte considérablement les performances de jeu est plus facile à contrôler et à ajuster. Cependant, dans une démo technique comme celle-ci, avec une utilisation plus intensive, il est clair que l’impact sur les performances sera beaucoup plus important, et nous permet d’être plus clair sur son vrai potentiel.

Pour le moment, je pense que la meilleure chose est contrôler le battage médiatique à la fois pour les performances de lancer de rayons de l’AMD Radeon RDNA 2 et des consoles de nouvelle génération, car en fin de compte, ils utilisent cette architecture. Je vous rappelle également ce que nous avons vu récemment dans cet article sur Minecraft avec le lancer de rayons fonctionnant en 1080p et 30-60 FPS sur Xbox Series X.