AMD RX 5950 XT n’est pas un tueur Nvidia car les «fuites» confirmées comme fausses

Les rumeurs entourant la carte graphique AMD RX 5950 XT, que certains considèrent comme un «tueur de Nvidia» ont récemment atteint le paroxysme, et une «fuite» particulière suggère qu’il s’agirait d’un GPU extrêmement puissant. Le seul problème est qu’il vient d’être confirmé comme étant catégoriquement faux.

Selon la rumeur désormais discréditée, l’AMD RX 5950 XT serait livré avec 5120 cœurs, 80 CU et 24 Go de mémoire HBM2e. Mis à part le jargon, cela en ferait une sacrée carte graphique puissante, démolissant facilement même le plus cher des GPU de jeu de Nvidia.

Un tel GPU, s’il avait existé, aurait bouleversé le monde des cartes graphiques, car Nvidia a généralement la tête en ce qui concerne les composants haut de gamme puissants. Beaucoup de gens à l’époque spéculaient sur cette rumeur était trop beau pour être vrai – et c’est exactement ce qu’il s’est avéré être.

La «fuite» proviendrait prétendument du fabricant de mémoire SK Hynix, et la société tenait à dissiper les rumeurs en publiant une déclaration qui, sans équivoque, rejette les rumeurs comme des «fausses nouvelles».

Faire une déclaration

Selon SK Hynix, “il y a eu des reportages dans les médias concernant la mémoire HBM2E de SK Hynix et le GPU de prochaine génération d’AMD, basés sur les allégations d’un utilisateur de Twitter CyberPunkCat, qui sont en fait incorrectes.”

La fuite a apparemment montré une photo d’un écran du PC d’un employé de SK Hynix, avec des détails sur le prochain GPU AMD, mais la société déclare que: «Après une enquête approfondie, nous concluons que la capture d’écran du document prétendument interne est fabriqué.”

Les «fuites» comme celle-ci sont trop faciles à fabriquer – et il semble qu’elles soient tout aussi faciles à éliminer. Pour commencer, SK Hynix dit que «les spécifications de notre HBM2E présentées dans le document sont incorrectes».

La «fuite» contient également un texte coréen, qui se traduit par «Avec les communautés locales… 2020 le bonheur». Comme le souligne la société, cela n’a rien à voir avec les cartes graphiques et a plutôt été extrait d’un communiqué de presse aléatoire hébergé dans sa salle de rédaction coréenne.

L’entreprise est clairement irritée par les fausses rumeurs, d’autant plus qu’elle utilise le contenu de sa salle de rédaction, l’entreprise menaçant de poursuivre pour «protéger les intérêts de l’entreprise et de ses clients».

C’est un rappel opportun de toujours traiter les rumeurs comme celle-ci avec une énorme dose de prudence et de cynisme.

Cela signifie-t-il qu’AMD ne travaille pas sur un GPU RX 5950 XT ou ne prévoit pas un «tueur Nvidia»? Pas du tout, mais cela signifie que les plans de l’entreprise ne sont toujours pas clairs – et nous n’en saurons pas beaucoup avant qu’AMD lui-même ne le veuille. J’espère que nous n’aurons pas longtemps à attendre.