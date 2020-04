AMD Ryzen 4900HS, le nouveau haut de gamme de la série Ryzen 9

Série 9 de la famille Ryzen c’est enfin la réalité, en fait les premiers ordinateurs avec les nouveaux processeurs AMD sont sur le marché.

La nouvelle gamme de processeurs est basée sur un nouveau processus de production 7 nmqui, grâce à une plus grande miniaturisation des transistors, permet un plus grand nombre d’entre eux par unité de surface, garantissant une augmentation des performances à moindre consommation.

Ryzen 4900HS réaffirme le concept

En re-proposant la fiche technique, nous vous rappelons que le nouveau bijou AMD est un processeur 8 cœurs capable de gérer 16 threads et basé sur une architecture Zen2 7 nm.

Le processeur fonctionne à une vitesse d’horloge standard de 3GHz, mais s’avère capable de l’augmenter jusqu’à 4,3Ghz, une valeur certainement pas mauvaise.

Le cache L3 atteint 12 Mo et le TDP s’élève à 35 W, avec le GPU Vega avec 8 unités de calcul pour tout prendre en charge.

Ce processeur, bien que dédié à la gamme mobile du marché des PC, possède des spécifications respectables, sans surprise dans les différents benchmarks auxquels il a été confronté, il a fait preuve de sécurité et de hautes performances.

Dans les différents benchmarks, le processeur a été comparé à une solution presque comparable, leIntel Core i9-9980HK, équipé de 8 cœurs / 16 fils et un TDP de 45 W à 4,8 GHz.

Sur Cinebench R20 multi-thread, les deux processeurs obtiennent deux résultats distincts, en fait la solution Intel arriver à 3438 points, tandis que Ryzen (avec une horloge plus lente de 500Mhz) le dépasse de plus de 500 points, venant marquer 3959.

Dans le même test de thread unique, le Core i9-9980HK arriver à 432 points, toujours en dessous de la Ryzen qui vient à 486.

Même dans le cas-test POV-Ray, les deux processeurs présentent une différence de performances évidente, Processeur Intel qui termine le test en multi fils et fils simples respectivement dans 82,2 et 598 secondes, contrairement au Ryzen qu’elle emploie respectivement 77,4 et 572 secondes.

Les données en main, il est clair que l’AMD Ryzen, bien que plus lent en termes de fréquence, est clairement supérieur aux mêmes données techniques, ce qui souligne comment la nouvelle architecture fait la différence.

Il ne reste plus qu’à attendre la réponse d’Intel, qui voudra sûrement défendre sa part de marché.

Les nouveaux processeurs de la famille Ryzen 4000 arrivent sur le marché, le premier ordinateur portable équipé de tels processeurs est l’Asus ROG Zephyrus G14, un ordinateur portable dédié aux jeux.

Il ne reste plus qu’à attendre et à voir ce que l’avenir du domaine des jeux et la réponse d’Intel nous réservent.