AMD Ryzen 9 pourrait arriver sur des ordinateurs portables ultra légers

Il semble qu’AMD se prépare à ajouter un nouvel APU phare à sa gamme Ryzen 4000 U-series récemment lancée dans le but de mieux défier les pièces Comet Lake-U d’Intel de 10e génération.

Quand AMD a lancé la gamme Ryzen 4000U en janvier, le Ryzen 7 4800U était le modèle le plus performant, sans aucun signe d’une puce Ryzen 9. Cependant, il semble que cela va bientôt changer car le bélier @TUM_APISAK a repéré le soi-disant Ryzen 9 4900U assis assez sur UserBenchmark.

AMD Ryzen 9 4900U Graphics 🤔FP6, 1 CPU, 8 cœurs, 16 threads Horloge de base 1,8 GHz, turbo 2,35 GHz AMD Ted3-RNhttps: //t.co/Z7AYDtNip9 pic.twitter.com/Y9cvmSkF9NApril 5, 2020

L’APU phare de la rumeur, qui sera destiné aux ordinateurs portables fins et légers, sera basé sur l’architecture 7 nm Zen 2 d’AMD. En termes de spécifications, il semble arborer une configuration similaire à celle du Ryzen 7 4800U avec 8 cœurs, 16 threads, 8 Mo de cache L3 et un TDP de 15 W.

Curieusement, UserBenchmark répertorie le Ryzen 9 4900U comme ayant une fréquence d’horloge de base de 1,8 GHz et une horloge de suralimentation moyenne de 2,35 GHz, bien qu’il soit probable que ces informations soient inexactes. Comme l’a noté Tom’s Hardware, étant donné que le Ryzen 7 4800U a une horloge de suralimentation de 4,2 GHz, il est probable que le Ryzen 9 4900U aura une horloge de suralimentation plus élevée de 4,3 GHz ou plus.

En termes de résultats de référence, c’est une histoire similaire, car la liste UserBenchmark suggère que le Ryzen 9 APU est vraiment un échantillon d’ingénierie – il est loin du Ryzen 7 4800 dans chaque test, bien que ses scores de 1 et 2 cœurs de 136 points et 198 points, respectivement, sont prometteurs.

Cette performance non finale est confirmée par UserBenchmark, qui note: «Puissance relative n.a. – échantillons insuffisants »à côté des résultats du Ryzen 9 4900U.

On ne sait pas quand le Ryzen 9 4900U d’AMD fera ses débuts officiels, bien que Lenovo ait prématurément confirmé que l’APU alimentera ses ordinateurs portables Yoga Slim de nouvelle génération, qui devraient être lancés plus tard ce mois-ci.