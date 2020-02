AMD Ryzen Threadripper 3990X overclocké à 5,5 GHz établit des records du monde

L’impressionnant AMD Ryzen Threadripper 3990X, avec son nombre de 64 cœurs sans précédent, établit déjà des records du monde pas même 24 heures après sa sortie.

La dernière et toute-puissante version de la gamme Threadripper 3ème génération d’AMD est en passe de devenir le nouveau jouet préféré des spectateurs extrêmes après que les overclockers aient abandonné des records du monde le 7 février 2020.

Comme le rapporte Tom’s Hardware, les overclockeurs professionnels TSAIK, Allen “Splave” Golibersuch et safedisk ont ​​montré tout ce dont le Ryzen Threadripper 3990X est capable. En associant le nouveau processeur HEDT à du matériel soigneusement sélectionné, les trois ont réussi à overclocker ses 64 cœurs à une vitesse d’horloge de 5,5 GHz.

Nouveaux records du monde d’overclocking

À l’aide d’azote liquide (LN2), TSAIK a overclocké tous les 64 cœurs de la puce à 5 548,71 MHz. Il a associé son Ryzen Threadripper 3990X à la carte mère MSI Creator TRX40 et à la RAM DDR4 cadencée à 1866 MHz avec des horaires CL 13-13-13-31.

Splave, d’autre part, a associé son Threadripper 3990X à la carte mère ASRock TRX40 Taichi et détient désormais les meilleurs GPUPI pour les CPU – 1B, Geekbench 3 multi-core et Cinebench R20. Il a overclocké sa puce à 5 475,43 MHz, 5 375 MHz et 5 305,88 MHz, respectivement, en utilisant de l’azote liquide pour au moins les deux premiers.

Enfin, safedisk détient actuellement les records des benchmarks wPrime 1024m et Cinebench R15, cadencés à 5 125 MHz et 5 225 MHz.

Ces records du monde surviennent quelques jours après que les valeurs de référence de la puce la dépassent par rapport aux processeurs Intel Xeon Platinum 8280, qui sont considérablement plus chers à 10 009 $ (environ 7 715 £, 14 830 $ A). L’AMD Ryzen Threadripper 3990X se vend actuellement à 3999 $ (environ 3080 £, 5925 A $).

Il est disponible à l’achat maintenant, si vous avez juste quelques milliers de dollars supplémentaires qui traînent.