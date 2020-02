Les processeurs AMD Ryzen Threadripper 3e génération sont à l’état sauvage. AMD a finalement publié ses deux premiers processeurs HEDT de nouvelle génération, après le succès des processeurs Ryzen de 3e génération.

La nouvelle architecture Zen 2 a été dévoilée au CES 2019, AMD promettant une efficacité et des performances considérablement améliorées, grâce au nouveau processus de fabrication de 7 nm. Il s’agit de l’architecture derrière les derniers processeurs Ryzen comme l’AMD Ryzen 9 3900X, et les performances augmentent considérablement, grâce à une augmentation de 15% de l’IPC (instructions par horloge). En fait, de nouvelles références pour le prochain processeur Threadripper 3990X 64 cœurs le montrent supérieur aux processeurs Intel Xeon Platinum 8280.

Il y aura plus de nouvelles informations à propos des puces AMD Ryzen Threadripper 3000 au cours des prochains mois, d’autant plus que nous n’avons pas encore vu la mystérieuse puce Threadripper 3ème génération – bien que cela puisse être Threadripper 3970X, qui bénéficie juste d’un coup de pouce plus élevé l’horloge. Alors, assurez-vous de garder cette page en signet, et nous la garderons à jour avec toutes les dernières nouvelles de Threadripper.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La prochaine gamme de processeurs HEDT d’AMDQuand est-il sorti? Sortie depuis le 25 novembre 2019Combien cela coûtera-t-il? À partir de 1399 $

Les puces AMD Ryzen Threadripper de 3e génération ont été lancées pour la première fois le 25 novembre. (Crédit d’image: TechRadar)

Les puces AMD Ryzen Threadripper de 3e génération ont été lancées pour la première fois le 25 novembre 2019, aux côtés du très attendu Ryzen 9 3950X, commençant la gamme avec Threadripper 3960X et le Threadripper 3970X à 32 cœurs. Mais, car AMD n’est jamais du genre à arrêter tôt, il a suivi le 3970X avec le AMD Ryzen Threadripper 3990X – un monstre à 64 fils – au CES 2020.

Le Ryzen Threadripper 3ème génération a reçu un prix considérable par rapport aux générations précédentes. (Crédit d’image: TechRadar)

Prix ​​AMD Ryzen Threadripper 3e génération

Maintenant que deux puces AMD Ryzen Threadripper de 3e génération sont sorties et qu’une autre est sur le point d’arriver, nous avons les informations sur les prix.

La gamme originale de Threadripper a été complétée par le AMD Ryzen Threadripper AMD de 999 $ (999 £, 1439 AU $), mais la deuxième génération a introduit des remplacements à des prix étonnamment moins élevés. Il y a également eu deux ajouts spécifiés – et plus chers – plus élevés.

Le Ryzen Threadripper 3ème génération a reçu un prix considérable par rapport aux générations précédentes.Par conséquent, si vous envisagez de mettre à niveau, soyez prêt à dépenser plus. Les prix pour eux sont les suivants:

AMD Ryzen Threadripper 3960X: 1399 $ (environ 1070 £, 2000 AU $)AMD Ryzen Threadripper 3970X: 1999 $ (environ 1525 £, 2860 AU $)AMD Ryzen Threadripper 3990X: 3990 $ (environ 3050 £, 5715 AU $)

AMD Ryzen Threadripper 3000 est livré avec 24 cœurs (crédit image: AMD)

Spécifications AMD Ryzen Threadripper 3e génération

Avec AMD Ryzen Threadripper 3rd Generation, vous verrez une énorme augmentation du nombre de cœurs, de l’efficacité et des performances par cœur avec Threadripper 3rd Generation. Si vous avez besoin d’un rappel sur les spécifications de la gamme Threadripper de l’année dernière, ce sont les suivantes:

Ryzen Threadripper 2920X: 12 cœurs, 24 threads, cadencés de 3,5 GHz à 4,3 GHzRyzen Threadripper 2950X: 16 cœurs, 32 threads, cadencés de 3,5 GHz à 4,4 GHzRyzen Threadripper 2970WX: 24 cœurs, 48 ​​threads, cadencés de 3,0 GHz à 4,2 GHzRyzen Threadripper 2990WX: 32 cœurs, 64 threads, cadencés de 3,0 GHz à 4,2 GHz

Nous savions que la Threadripper 3ème génération débutera avec un processeur 24 cœurs construit sur l’architecture 7 nm Zen 2 d’AMD. Avec ses processeurs Ryzen de 3e génération, le passage à 7 nm a considérablement amélioré les spécifications, ce qui a non seulement entraîné un nombre de cœurs plus élevé, mais aussi des vitesses d’horloge augmentées, un cache beaucoup plus élevé et une consommation d’énergie inférieure. Donc, nous savions également que les performances de Threadripper 3rd Generation allaient être considérablement améliorées.

Deux de ces puces sont sorties depuis plus ou moins deux mois maintenant, avec une autre en cours, donc c’est évidemment confirmé. Nous sommes également heureux de voir la fuite de 32 cœurs faire leur apparition, avec des horloges de base et de boost encore plus élevées. Voici les spécifications des trois puces AMD Ryzen Threadripper 3ème génération confirmées ci-dessous:

Ryzen Threadripper 3960X: 24 cœurs, 48 ​​threads, cadencés de 3,8 GHz à 4,5 GHzRyzen Threadripper 3970X: 32 cœurs, 64 threads, cadencés de 3,7 GHz à 4,5 GHzRyzen Threadripper 3990X: 64 cœurs, 128 threads, cadencés de 2,9 GHz à 4,3 GHz

Les processeurs AMD Zen 2 disposent de puces à 8 cœurs plus petits que la puce IO. Cela permet au Threadripper 3rd Generation d’avoir beaucoup plus de cœurs dans la même quantité d’espace. Nous savons également que cette nouvelle gamme de processeurs utilise le nouveau chipset TRX40 et le nouveau socket sTRX4, ce qui signifie que vous aurez besoin d’une nouvelle carte mère.

Parce que les processeurs HEDT Cascade Lake-X d’Intel sont construits, encore une fois, sur son processus de 14 nm, AMD a effectivement revendiqué le trône HEDT, et Intel a peu d’espoir de le récupérer. En fait, AMD a battu Intel si durement ici que Team Blue a dû réduire ses prix de moitié.