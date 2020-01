AMD séduit les joueurs PC d’Intel, suggère un nouveau rapport

La domination traditionnelle d’Intel sur le marché des jeux pour PC pourrait être sérieusement menacée si l’on en croit un nouveau rapport, les résultats suggérant que 41% des joueurs sur PC utilisent désormais des processeurs AMD.

Le rapport, qui est une collaboration entre Jon Peddie Research, Antikythera Intelligence and Research et le site Web Wccftech, a interrogé des joueurs PC visitant Wccftech au sujet de leur matériel de jeu actuel et de leurs futurs plans d’achat.

L’enquête a été lancée en octobre 2019 et a recueilli 4477 réponses, et les résultats ont maintenant été publiés dans un rapport de 55 pages. Comme le rapport est destiné aux OEM, aux magasins et aux fournisseurs de composants, vous devrez payer 9 000 $ pour le prix total, mais Wccftech a aimablement publié certains des résultats sur son site.

La plus grande surprise incluse dans le rapport est peut-être le pourcentage élevé de joueurs sur PC qui utilisent des processeurs AMD, avec 41% des personnes interrogées déclarant qu’elles utilisent une puce de Team Red.

Traditionnellement, Intel a une énorme avance sur le marché en ce qui concerne les joueurs, mais si ces résultats sont exacts, il semble que AMD rattrape Intel – et rapidement.

Intel devrait-il s’inquiéter?

Alors, à quel point Intel devrait-il être inquiet? Tout d’abord, nous devons nous rappeler que ces résultats proviennent d’un échantillon relativement restreint de visiteurs d’un site Web. Wccftech est un site Web très technique, ce qui signifie que son public sera orienté vers les passionnés, il n’est donc probablement pas représentatif des joueurs PC traditionnels.

Pourtant, si AMD s’avère si populaire auprès des joueurs passionnés et des fans de technologie, cela devrait inquiéter Intel. Ils peuvent être parmi les voix les plus fortes sur Internet, et si AMD reçoit beaucoup de bouche à oreille positive de leur part, cela pourrait influencer les autres joueurs lors de l’achat d’un nouveau processeur.

Comme le rapporte Windows Central, une enquête sur le matériel Steam d’octobre 2019, qui demandait aux utilisateurs de Steam quel matériel ils utilisent, a suggéré que seulement 19,39% des utilisateurs de Windows qui utilisent Steam ont un processeur AMD.

Cela donne certainement à Intel une avance plus importante, et bien qu’il ne fasse que sonder les utilisateurs de Steam, la popularité du logiciel de Valve signifie que la taille de l’échantillon sera beaucoup plus grande. Cependant, cela montre qu’AMD y augmente également sa part de marché.

AMD a certainement eu un excellent parcours récemment, et nous aimerions voir Intel répondre avec des produits vraiment innovants en 2020 pour s’assurer que les joueurs PC restent fidèles à ses puces.