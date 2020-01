AMD serait en train de tester Big Navi – et ce pourrait être un GPU monstre qui inquiéterait sérieusement Nvidia

La nouvelle carte graphique Big Navi serait arrivée avec AMD aux États-Unis pour des tests, ce qui est (espérons-le) un autre signe que cette offre haut de gamme sera publiée plus tôt que tard cette année.

Nous savons avec certitude que le «tueur de Nvidia» arrivera à un moment donné en 2020, parce que la directrice générale d’AMD, Lisa Su, nous l’a déjà dit sans ambiguïté.

Exactement quand il arrivera est une autre question, bien que la dernière spéculation pointe vers un lancement de Computex 2020 (juin), pour ce que cela vaut (grosses pincées de sel tout autour).

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle rumeur vient des forums Chiphell (donc encore plus de condiments sont nécessaires), comme repéré par Guru3D, et soutient que le GPU Navi 21 (Big Navi) fonctionnera avec 80 UC (unités de calcul), en s’appuyant sur Architecture RDNA2 (en d’autres termes, une toute nouvelle architecture par rapport aux cartes Navi existantes).

On pense également que RDNA2 apportera une accélération matérielle pour le lancer de rayons, pour suivre également les cartes graphiques RTX de Nvidia sur ce front.

Comme mentionné au début, la spéculation insiste également sur le fait qu’un échantillon d’ingénierie du GPU a été envoyé en Amérique du Nord pour que les tests commencent.

Si cela est correct, et AMD augmente en effet jusqu’à 80 UC (ce qui signifie 5120 processeurs de flux) avec Big Navi (qui pourrait finir par être désigné Radeon RX 5950 XT, au moins selon certains dépôts CEE), alors c’est le double des 40 GPs du RX 5700 XT.

Oui – deux fois plus.

Équation de performance

Cela vous donne donc une idée de la puissance avec laquelle ce nouveau GPU Navi phare héritera – bien que notez que nous ne pouvons pas juger de la performance d’un GPU inédit purement basé sur des unités de calcul, bien sûr. Beaucoup plus de facteurs sont impliqués dans la façon dont le produit final se joue en termes de vitesses d’horloge, sans parler de la consommation d’énergie et ainsi de suite (personne ne veut une carte qui fonctionne très chaud, naturellement).

L’autre point d’interrogation est que si AMD apporte effectivement un support matériel pour le lancer de rayons, comment cela s’intègre-t-il dans le puzzle du GPU? En d’autres termes, les performances de lancer de rayons seront-elles une priorité et une priorité, potentiellement au détriment du rendu traditionnel (pixellisation)?

Nous ne savons tout simplement pas, et toutes ces différentes parties de l’équation auront un effet sur les performances globales de Big Navi.

Selon des rumeurs – ce qui est bien sûr tout ce que nous avons pour le moment – Big Navi pourrait être 30% plus rapide que la GeForce RTX 2080 Ti de Nvidia (si c’est bien le GPU qui fait l’objet de cette référence fuite, et c’est loin d’être certain) .

Une chose que nous savons, c’est qu’AMD a vraiment besoin de sortir quelque chose de vraiment robuste pour le haut de gamme, étant donné que Nvidia devrait sortir des cartes graphiques grand public Ampere de nouvelle génération beaucoup plus rapides à un moment donné cette année.

Donc, la pression est sur AMD pour faire sortir Big Navi avant que cela ne se produise, et de préférence bien avant, de peur que le «tueur de Nvidia» ne finisse par devoir affronter le RTX 3080 et la société, qui sera évidemment un jeu de balle complètement différent.