AMD s’inspire de Nvidia pour refroidir ses cartes graphiques de nouvelle génération

AMD change le type de solution de refroidissement qu’elle utilisera pour ses cartes graphiques de nouvelle génération (alimentées par RDNA 2), les cartes de référence s’éloignant du refroidisseur de type souffleur et adoptant des ventilateurs axiaux – c’est ce que Nvidia utilise.

En fait, les nouveaux GPU – que nous avons aperçus brièvement dans une diapositive de présentation de la récente journée des analystes financiers d’AMD – ont certainement une ressemblance passagère avec les produits Nvidia à première vue.

Après que cette diapositive (voir ci-dessous) ait été repérée, Scott Herkelman d’AMD, vice-président et directeur général de la Business Unit Radeon, a confirmé à ceux qui spéculaient sur Reddit: «Il n’y aura pas de fans de référence pour les joueurs de prochaine génération. Vous avez donc raison. “

La conception du ventilateur – qui est utilisée sur les cartes graphiques Navi actuelles, et en fait tous les modèles ces derniers temps, à l’exception de la Radeon VII – signifie que l’air chaud généré par le GPU est expulsé par l’arrière de la carte, via le slot d’extension et hors du boîtier. Mais il a été vivement critiqué par beaucoup pour être un système de refroidissement bruyant et généralement inefficace, dont de nombreux passionnés se réjouissent.

(Crédit d’image: AMD / PC Gamer)

Favoris des fans

Une conception de ventilateur axial double (ou triple – potentiellement, bien que l’aperçu de l’image montre une carte à deux ventilateurs) signifie que la chaleur est évacuée à l’intérieur du boîtier du PC, et AMD a précédemment déclaré qu’il allait avec des modèles de ventilateur en raison de préoccupations moins gourmandes en technologie. les utilisateurs peuvent se retrouver avec des problèmes de surchauffe en raison d’un flux d’air de boîtier mal conçu. L’argument se résumait à l’insistance sur le fait qu’une conception de ventilateur produisait des performances plus cohérentes et plus fiables sur les GPU de référence d’AMD.

Il est clair que les ingénieurs d’AMD ont changé d’avis sur cette idée.

N’oubliez pas que cela concerne les propres cartes de référence d’AMD – les produits tiers Radeon offrent déjà des conceptions de ventilateurs axiaux doubles ou triples, et l’autre argument précédent d’AMD était que les amateurs qui peuvent gérer efficacement le flux d’air de leur PC peuvent simplement acheter l’un de ces modèles.

Quoi qu’il en soit, malgré le raisonnement précédent d’AMD, il est clair que des plaintes concernant la conception du ventilateur ont été entendues (au-dessus du bruit), et au moins avec les cartes graphiques Navi de nouvelle génération, ce ne sera plus une option.

Via PC Gamer