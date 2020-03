AMD veut dominer la gamme basse avec 12 nm

Le lancement du Ryzen 5 1600 AF fut une révulsion importante. Ce processeur est devenu dans le meilleur de son genre, un succès qu’AMD veut répéter avec le Ryzen 3 1200 AF, une puce qui s’apprête à arriver sur le marché et qui vise la gamme basse.

Les Ryzen 3 1200 et Ryzen 5 1600 sont basé sur l’architecture Zen et fabriqué en 14 nmce sont des puces de première génération. Eh bien, les versions AF indiquent que nous sommes confrontés à des versions de deuxième génération basées sur Zen + et fabriqué dans le processus de 12 nm

AMD a préféré ne pas les encadrer dans la série 2000 pour une raison que nous ignorons, bien que personnellement je pense que c’est peut-être parce que ce sont des puces défectueuses Ils n’ont pas réussi à passer la coupe. Cependant, ils étaient fonctionnels et pouvaient être exploités, de sorte que la firme de Sunnyvale a décidé de les encapsuler dans ces variantes au sein de la série 1000.

Ryzen 3 1200: les quatre coeurs continuent de correspondre

C’est un fait que les processeurs quad-core ne représentent plus le niveau optimal pour déplacer les jeux actuels, et qu’avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération ils finiront par devenir obsolètes, mais quand même ils ont assez de vie devant eux, et sont capables de déplacer la plupart des jeux de la génération actuelle sans problèmes.

Si nous ajoutons que son prix a considérablement baissé, la conclusion est claire, ils offrent une valeur intéressante pour ceux qui ont un budget serré mais veulent jouer avec certaines garanties. C’est là que le Ryzen 3 1200 AF entre en jeu, une puce qui aura un CPI plus élevé que le Ryzen 3 1200 et qui conservera ses quatre cœurs et ses quatre threads. Leurs fréquences de travail ne sont pas connues, mais devraient être entre 200 et 300 MHz plus élevées.

Le facteur clé qui déterminera le succès ou l’échec de ce nouveau processeur sera le prix de vente. Avec le Ryzen 5 1600 AF disponible pour 99,99 euros et le Ryzen 3 1200 disponible pour moins de 50 euros, il est clair que cette version AF devrait se positionner, tout au plus, en environ 60 euros pour devenir une alternative vraiment intéressante.

Je ne peux pas m’empêcher de me demander si AMD sera encouragé à prendre cette initiative dans la série 7, c’est-à-dire, je me demande si nous Ryzen 7 1700 AF basé sur Zen +. Ce serait certainement un produit très intéressant, surtout si le prix l’accompagne et se termine autour de 130 euros. Pour le moment, il n’y a aucune information à ce sujet, mais comme je l’ai dit, cela semble être une excellente idée.