AMD vs Intel: quel fabricant de puces les processeurs améliorent-ils?

Si vous cherchez à construire votre premier PC ou station de travail, vous connaissez probablement au moins la rivalité AMD vs Intel. Et même si vous êtes un constructeur expérimenté et que vous recherchez les meilleurs composants PC, nous pouvons vous aider à trier les différences entre les processeurs AMD Ryzen 300 et Threadripper ainsi que les derniers Coffee Lake, Ice Lake et Cascade Lake-X d’Intel.

Intel et AMD sont comme Mac et Windows 10: ils ne s’entendent pas sur le plan technique, et ils ont tous deux des utilisateurs et des bases de fans très dévoués. Étant donné que ces deux marques ne se mélangent pas, c’est le choix le plus important que vous devrez faire lorsque vous recherchez le meilleur processeur pour votre prochaine version de PC. Les deux marques ont leurs avantages ainsi que leurs défauts en ce qui concerne les capacités graphiques et d’overclocking ainsi que les prix et la variété des composants.

Cela peut être beaucoup à prendre, nous allons donc décomposer les composants disponibles de chaque marque, y compris les processeurs et les cartes graphiques. Nous examinerons les coûts globaux, les performances et l’orientation de chaque marque dans les années à venir afin de ne pas vous retrouver avec une construction obsolète avant même de l’avoir terminée.

(Crédit d’image: TechRadar)

AMD vs Intel: prix

Dans le passé, si vous recherchiez un processeur décent à un prix abordable, votre choix était AMD. Cependant, avec leur nouvelle génération de processeurs Ryzen, AMD a été à la hauteur ou même dépassé les composants Intel en termes de prix. L’AMD Ryzen 9 3950X, par exemple, est facilement l’unité la plus chère de la marque, avec un prix d’environ 750 $ (580 £, 1130 $ AU). Cependant, le choc de l’autocollant que vous ressentez soutient une technologie impressionnante.

Le Ryzen 9 3950X possède 16 cœurs et 32 ​​threads, dépassant le produit phare précédent, le Ryzen 9 3900X. Et il n’a pas seulement plus de cœurs et de threads que son prédécesseur, le Ryzen 9 3950X a plus de mémoire cache et des vitesses de traitement plus rapides. Il a également la possibilité de stocker jusqu’à quatre profils différents pour différents paramètres de performance et d’overclocking, donc peu importe si vous êtes un joueur occasionnel ou hardcore ou un artiste amateur et animateur, vous aurez toujours les meilleures performances dont vous pouvez sortir. votre CPU.

En ce qui concerne Intel, les processeurs Coffee Lake Refresh sont conçus pour une utilisation sur ordinateur de bureau et sont probablement ce que la plupart des gens connaissent. La dernière génération de processeurs Coffee Lake Refresh d’Intel comprend le i9-9900K qui coûte environ 550 $ (420 £, 830 $ AU) et vous offre 8 cœurs à utiliser ainsi que des graphiques intégrés natifs. Avec ce processeur, vous serez en mesure de gérer non seulement le travail quotidien, mais aussi tout nouveau jeu qui arrive sur le marché. Intel a également une nouvelle gamme de processeurs Ice Lake pour ordinateurs portables, qui lancera le i7-10710U en août 2019.

Cette gamme de processeurs pour ordinateurs portables se vend sur le haut de gamme pour environ 440 $ (340 £, 665 $ AU), ajoutant au coût des ordinateurs portables pré-construits que vous trouverez dans des endroits comme Best Buy et Walmart. Intel prévoit de lancer une toute nouvelle gamme de processeurs pour ordinateurs portables fin 2020 sous le nom de Tiger Lake. Ces processeurs coûteront environ le même prix que leur gamme Ice Lake, mais améliorent les performances.

Si vous êtes à la recherche d’un processeur vraiment haut de gamme et que vous avez des poches super profondes, la troisième génération d’unités AMD Threadripper est le meilleur choix pour les artistes professionnels de la modélisation 3D, les animateurs, les cinéastes et les scientifiques des données. Le Threadripper 3990X se vend à 3 900 $ (3 030 £, 5 890 $ AU), ce qui le place bien hors de portée des constructeurs de PC occasionnels et des joueurs PC moyens. Ce processeur est construit avec 64 cœurs et 128 threads pour vous donner beaucoup de puissance pour rendre les modèles 3D et parcourir des modèles mathématiques complexes pour tirer le meilleur parti de votre journée de travail.

(Crédit d’image: Intel)

AMD vs Intel: performances

Vous vous êtes donc fixé un budget pour un nouveau processeur, mais vous avez encore une tonne d’options en matière de performances. Dans l’ensemble, les processeurs AMD et Intel ont été assez équilibrés en ce qui concerne les performances globales. Entre les deux, tout se résume à savoir si vous devez bien effectuer plusieurs tâches ou si vous voulez jouer à des jeux avec leurs paramètres les plus élevés.

Si vous cherchez à acheter un processeur AMD, sachez que très peu de leurs processeurs disponibles disposent de graphiques intégrés. Ceux qui le font sont appelés une unité de traitement accéléré. L’AMD Athlon 240GE à très faible budget coûte environ 80 $ (62 £, 120 $ AU) et dispose de la carte graphique intégrée Radeon Vega 3. Cela le rend parfait pour les jeux de bas à moyen niveau ainsi que pour le streaming vidéo pour un rendu graphique de haute qualité à bas prix. Cependant, si vous aimez les jeux haut de gamme, vous devrez coupler un processeur Ryzen 7 ou 9 avec un GPU dédié pour faire passer votre jeu au niveau supérieur.

Si vous recherchez un processeur capable de gérer le travail quotidien et le multitâche, la gamme AMD Ryzen est une valeur sûre, car ils offrent le plus de voies PCIe afin que vous puissiez utiliser plus de disques SSD pour un ordinateur ultra-rapide démarrage et rappel de fichier. Les processeurs AMD ont également tendance à fonctionner plus chaud que leurs homologues Intel, vous devrez donc envisager un ventilateur supplémentaire ou un système de refroidissement liquide pour votre nouveau processeur.

Avec Intel, d’autre part, chaque puce a des graphiques Intel HD ou Iris intégrés, vous pouvez donc jouer à la plupart des jeux grand public ou diffuser des vidéos de qualité immédiatement, quel que soit le processeur que vous choisissez. Cependant, comme leurs cousins ​​AMD, si vous voulez jouer à des jeux plus exigeants graphiquement, vous devrez choisir un GPU compagnon.

Mais avec les nouveaux processeurs Coffee et Ice Lake, chaque CPU devancera les unités AMD Ryzen et Threadripper sur les performances cœur par cœur – bien que cet écart soit minime. L’introduction fin 2020 de Tiger Lake pourrait voir une capacité de rendu graphique encore plus intégrée pour une meilleure expérience de streaming ou de jeu dès la sortie de la boîte. Intel a également fait allusion à des plans pour sortir son propre processeur graphique Intel Xe dédié en 2020.

(Crédit d’image: Future)

AMD vs Intel: spécifications

Nous avons examiné à la fois le Ryzen 9 3950X et l’Intel i9-9900K pour vous donner plus d’informations sur les capacités, les performances et le prix de chaque processeur. Les deux processeurs vous donnent beaucoup de puissance, mais chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Comme mentionné précédemment, le Ryzen 9 3950X possède 16 cœurs et 32 ​​threads. Cela vous donne toute la puissance dont vous avez besoin, puis une partie pour gérer le multitâche quotidien et les charges de travail générales dans un environnement de bureau. Il a également suffisamment de jus pour vous offrir d’excellentes fréquences d’images dans les paramètres de jeu Full HD et 4K afin que vous n’ayez pas à faire face à des quantités terribles de décalage ou de déchirement d’écran. L’ensemble de la série Ryzen 3000 est tous assez homogène en ce qui concerne les fréquences d’images et les capacités multitâches, donc tout dépend du nombre de cœurs et de threads dont vous aurez besoin.

Le Ryzen 9 3950X offre une prise en charge de mémoire double canal et 64 Mo de cache. Cela garantit un rappel plus rapide de vos fichiers et programmes fréquemment utilisés. Avec une vitesse d’horloge de base de 3,5 GHz et une horloge Boost maximale de 4,7 GHz, vous serez en mesure de vous attaquer à presque tous les jeux ou tâches de travail à des vitesses fulgurantes.

L’Intel i9-9900K a la moitié du nombre de cœurs et de threads comme le Ryzen 9 3950X, mais il compense une partie de cela avec des performances monocœur légèrement plus fortes. Le i9-9900K a une vitesse de base de 3,6 GHz et une horloge Turbo d’un énorme 5 GHz. Il utilise également seulement 95 watts de puissance par rapport aux 105 watts du Ryzen 9 – bien que vous obteniez environ la moitié de la performance totale.

Avec les graphiques intégrés d’Intel, vous bénéficierez d’une prise en charge graphique et vidéo Full HD et 4K dès la sortie de l’emballage. Vous obtiendrez non seulement une excellente image à la fois pour le streaming vidéo et pour jouer aux derniers jeux, vous obtiendrez également des fréquences d’images impressionnantes, empêchant ainsi le décalage et la déchirure de l’écran.

(Crédit d’image: Intel)

AMD vs Intel: support technique et client

AMD a une page Web entière dédiée au support client et technique de leurs CPU. Sur cette page, vous pouvez télécharger les derniers pilotes pour les processeurs graphiques ou GPU Radeon intégrés. Vous pouvez également vérifier la garantie de votre produit, télécharger des fiches techniques complètes et poser des questions aux autres utilisateurs d’AMD sur un forum dédié. Si vous avez un problème avec une unité spécifique, vous pouvez utiliser un menu déroulant pour sélectionner votre CPU à rediriger vers une page de liens de téléchargement de pilotes et une page de support client pour un dépannage plus approfondi.

Le site officiel d’Intel dispose également d’une page dédiée au support technique lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre processeur nouveau ou existant. Vous serez en mesure de parcourir une variété de billets de blog qui répondent aux questions fréquemment posées, d’afficher des fiches techniques, de télécharger des pilotes et d’accéder aux forums de la communauté d’assistance si votre question n’est pas répondue par la FAQ. Intel propose également une assistance par téléphone ou par chat en direct si vous avez besoin d’aide pour parcourir une solution.

(Crédit d’image: AMD)

AMD vs Intel: spéculation future

AMD a connu un succès retentissant ces dernières années avec ses gammes de processeurs Ryzen et Threadripper. Avec deux fois plus de cœurs et de threads que leurs homologues, ils ont donné à Intel de quoi s’inquiéter et ont prouvé leur valeur en tant que choix fiable pour les composants PC. Intel, d’autre part, a connu des échecs embarrassants tels que leur libération terne (ou leur absence) de Cannon Lake. Cependant, ils semblent avoir pris leurs coups et appris quelques leçons à appliquer aux futures versions.

Intel a annoncé des plans pour les futures versions de ses gammes de processeurs Tiger Lake et Comet Lake-S pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, respectivement. La nouvelle gamme de CPU tentera très probablement de se tenir au courant des produits Ryzen et Threadripper d’AMD. Cependant, il est peu probable qu’Intel soit en mesure de dépasser AMD de si tôt, car même le directeur financier d’Intel George Davis a admis que Team Blue n’atteindrait pas la parité avec le processus de fabrication d’AMD à 7 nm jusqu’en 2021.

Les générations futures de processeurs Ryzen d’AMD continueront très probablement à vous offrir plus de cœurs et de threads pour un multitâche plus rapide et plus efficace. Chaque fois que les processeurs AMD Ryzen 4000 pour ordinateurs de bureau arrivent sur le marché – ce qui devrait se produire cette année – le passage à un processus de fabrication plus efficace de 7 nm + + devrait voir de nouvelles améliorations des performances IPC (instructions par horloge) ainsi que de l’efficacité énergétique. L’avenir de Threadripper semble rester sur la bonne voie pour offrir de puissantes options de processeur aux professionnels de l’industrie pour la modélisation et l’animation 3D ou le travail de science des données.

