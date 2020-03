AMD Zen 3 arrive cette année à 7 nm, Zen 4 en 2021 et à 5 nm

Au cours de la “Journée des analystes financiers”, AMD a profité de l’occasion pour faire des annonces importantes, et comme prévu Zen 3 était l’un d’entre eux. La société qui gère Lisa Su a parfaitement défini ses feuilles de route pour les années à venir, tant au niveau CPU que GPU, et est disposée à continuer d’améliorer ses positions sur les deux marchés.

Dans le secteur graphique, AMD travaille à finaliser le lancement de la série Radeon RX Navi 2X à la fin de cette année, et dans le secteur CPU, ils ont confirmé que tout se passe comme prévu et que Zen 3 fera également ses débuts dans la dernière partie de 2020 Cependant, il est important de préciser qu’il est question d’un début partiel et qu’il est très probable que les premiers processeurs à utiliser une telle architecture soient encadrés dans la plage EPYC (Milan), destiné au secteur professionnel.

Ce qui précède implique que la série Ryzen 4000 et le Threadripper 4000 ils n’arriveront pas avant quelques mois plus tard. Il n’y a pas de date exacte, mais en principe, je pense que nous verrons très probablement un lancement entre les mois de mars et avril 2021, au mieux. De son côté, le Zen 4 sera fabriqué selon un procédé à 5 nm et sera présenté à fin 2021.

Que pouvons-nous attendre de Zen 3 et Zen 4?

Les informations sont encore très rares, mais nous avons quelques détails intéressants qui correspondent assez bien et qui ont beaucoup de sens. Le Zen 3 apportera des changements au niveau de l’architecture qui, selon AMD lui-même, seront si importants qu’ils permettront une amélioration au niveau de l’IPC de 17% devant Zen 2 et un Jusqu’à 50% d’amélioration des opérations en virgule flottante, grâce à une refonte complète du cache.

Nous allons mettre ces données en perspective, car il est plus important qu’il n’y paraît. L’architecture Zen 2, la base des processeurs Ryzen 3000, a réussi à atteindre les processeurs Intel Core 9000 en IPC, bien que ceux-ci aient un petit avantage grâce à leurs fréquences de travail plus élevées. Eh bien, si Zen 3 améliore le CPI de 17% et AMD parvient à augmenter les fréquences de travail, le résultat sera clair et simple: Ryzen 4000 sera plus puissant qu’Intel Core à tous les niveaux, à la fois multi-thread et mono-thread.

Nous devrons voir comment Intel réagit à cette situation, mais la vérité est que le géant des puces n’a rien de facile. Votre processus à 10 nm a fonctionné comme prévuEn fait, les mauvais langages disent qu’il n’est pas viable dans les processeurs hautes performances et qu’Intel essaie seulement d’en profiter pour minimiser la rentabilité avant d’accélérer sa transition à 7 nm.

En ce qui concerne Zen 4, nous savons qu’ils marqueront le saut vers le processus de 5 nm et que, grâce à cela, ils offriront une grande amélioration en termes d’efficacité. On dit également qu’il bénéficiera du soutien de DDR5 et PCIE Gen 5, mais nous ne disposons d’aucune donnée sur l’augmentation des performances qu’ils proposeront. Pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre.