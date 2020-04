AMD Zen 4 utilisera une mémoire DDR5 8 400 MHz en 2022

Une fuite récente garantit qu’AMD ne commencera pas à faire le saut vers la mémoire DDR5 avant le lancement de Zen 4, une architecture qui marquera un bond important à la fois au niveau du processus de fabrication et de la plate-forme, et cela marquera la fin de la rétrocompatibilité avec le socket AM4 et les plates-formes actuelles.

Quand AMD a annoncé la première génération de Zen, il a promis une compatibilité descendante durable qui a été rencontrée sans problème. La grande majorité des cartes mères publiées en 2017 sont compatibles avec les processeurs Zen 2 sortis de 2019 à aujourd’hui, et selon les dernières informations, j’ai eu l’occasion de voir qu’il semble que prendra également en charge les processeurs basés sur Zen 3, dont le lancement est prévu pour la fin de l’année.

Si ces prévisions sont satisfaites (il est très probable), la plateforme AM4 aura été l’une des plus rentables et de longue durée dont je me souviens. Cependant tout a une fin, et dans ce cas la socket AM4 mettrait fin à son cycle de vie avec le lancement du Zen 4, dont l’arrivée est attendue fin 2021 ou mi-2022.

Zen 4: fabriqué à 5 nm et avec prise en charge DDR5

La fin de cette rétrocompatibilité avec les cartes mères AM4 actuelles a une double explication. D’une part, nous voyons que Zen 4 marquera le saut vers Processus 5 nm, une avancée importante par rapport au procédé 7 nm que Zen 2 utilise et que Zen 3 maintiendra.

Grâce à la réduction des processus, nous espérons qu’AMD est en mesure d’améliorer considérablement l’efficacité et les performances des processeurs Zen 4, en fait, je n’exclus pas que la société Sunnyvale profite d’une transition aussi importante pour introduire des changements profonds au niveau de la microarchitecture, en maintenant , ça oui, la base MCM (module multipuce).

La chose la plus simple pour AMD serait de maintenir le courant de base et réduire le processus de fabrication des deux puces (unités CCD), qui passerait de 7 nm à 5 nm, à partir de la puce d’E / S, qui utilise actuellement le processus 12 nm. Nous pourrions également trouver un support pour de nouvelles instructions, des améliorations dans les caches (plus de quantité et des latences plus faibles) et une augmentation du nombre de cœurs et de threads.

En ce qui concerne la prise en charge de la mémoire DDR5, cela pourrait considérablement améliorer les performances des processeurs Zen 4. Nous savons déjà que l’architecture MCM qu’AMD utilise a une dépendance marquée vis-à-vis de la RAM. Utilisez une mémoire plus rapide et une latence plus faible affecte positivement les performances du processeur.

La mémoire DDR5 fonctionnera à une fréquence de base de 3 200 MHz, mais atteindra un maximum de 8 400 MHz et il aura une consommation plus faible et une plus grande capacité. Dans le tableau ci-joint, nous pouvons voir une comparaison simple de cela par rapport à la DDR4.