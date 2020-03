Améliorez les performances de votre ordinateur portable avec ces conseils

Si vous remarquez que votre ordinateur portable a perdu des performances Peu à peu jusqu’à ce que vous n’atteigniez pas vos besoins, il est probable que vous ayez envisagé, directement, de changer d’équipement. Ne vous inquiétez pas, c’est parfaitement normal, et en fait dans certains cas c’est la seule solution possible, mais saviez-vous que dans bien d’autres cas vous pouvez lui donner une seconde vie sans trop d’effort?

C’est comme ca. Le passage du temps, l’usure de l’usage (et mauvais usage) et les facteurs externess ont un impact négatif sur les composants d’un ordinateur portable et peuvent finir par limiter considérablement ses performances. Heureusement, la plupart de ces aspects ont une solution, et à l’exception de cas très spécifiques, il est assez facile de les résoudre.

Dans cet article, nous partagerons avec vous cinq conseils qui vous aideront à améliorer les performances de votre ordinateur portable de manière directe et sans dépenser d’argent pour de nouveaux composants. N’oubliez pas que pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est important d’appliquer tous les conseils que nous allons vous donner ci-dessous.

Comme nous le prévoyons, nous nous concentrerons sur l’amélioration des performances sur les ordinateurs portables, mais avant de commencer, nous en profitons pour vous rappeler qu’il y a quelques jours, nous avons également publié un guide dédié à l’amélioration des performances dans Windows 10 qui S’applique à tout type de PC, c’est-à-dire, peu importe que vous ayez un ordinateur portable ou de bureau, vous pouvez profiter de toutes les recommandations que vous y trouverez, alors n’hésitez pas à y jeter un œil.

1.-Pâte portable et thermique: un problème courant

La pâte thermique est l’un des éléments les plus importants en matière de garder les températures de travail sous contrôle de composants aussi importants que le processeur ou l’unité graphique, à tel point que, dans de nombreux cas, les problèmes de température subis par un ordinateur portable sont dus à la détérioration normale de la pâte thermique au fil du temps.

Normalement, les ordinateurs portables sont livrés avec une pâte thermique pré-appliquée dans la zone du CPU et du GPU qui agit comme un élément de contact avec la base en cuivre du système de refroidissement. Au fil du temps cet élément se dégrade, perd ses propriétés et finit par sécher. Lorsque cela se produit, le transfert de chaleur entre les deux composants et le système de dissipation est réduit, ce qui entraîne une capacité de refroidissement inférieure et des températures de plus en plus élevées.

Si nous laissons la pâte thermique se dégrader à un niveau très élevé, notre ordinateur portable atteindra des températures insoutenables et nous commencerons à remarquer une perte de performances générée par ce que l’on appelle «Étranglement thermique«, un mécanisme de protection qui intègre des processeurs et des cartes graphiques pour se protéger des très hautes températures. Grâce à ce mécanisme, les fréquences de travail sont limitées pour réduire la chaleur.

Dans les cas extrêmes, nous pouvons souffrir verrous et redémarrages, ou même notre ordinateur portable peut cesser de fonctionner. Heureusement, c’est un problème assez simple dans de nombreux cas, bien qu’il dépende de chaque ordinateur portable particulier. Certains ont un accès facile au CPU et au GPU et sont très faciles à ouvrir, tandis que dans d’autres, la chose peut être assez compliquée.

Gardez à l’esprit que les convertibles ultra-portables et d’autres variantes peuvent avoir un accès interne très limité ou même être impossible d’ouvrir, soyez donc très prudent avec ce type d’équipement.

Pour changer la pâte thermique, nous devons ouvrir l’ordinateur portable, localiser la zone où se trouvent le processeur et le GPU (si vous avez une unité dédiée), retirer le système de dissipation, nettoyez les restes de l’ancienne pâte thermique, appliquez la nouvelle pâte, remontez le système de refroidissement et fermez l’équipement.

2.-Le plan énergétique compte: l’adapter à chaque situation

Les composants électroniques doivent consommer une certaine quantité d’énergie pour fonctionner de manière optimale et assurer une certaine performance. Si nous réduisons la consommation, les températures de ces composants vont baisser et nous pouvons améliorer l’autonomie de notre ordinateur portable, mais La performance va diminuer.

Nous avons déjà parlé de ce problème à l’époque et nous avons vu que, dans le cas des ordinateurs de bureau, il est préférable d’opter dans la plupart des cas pour le plan de haute performance ce qui apporte Windows 10 par défaut. Lorsque nous parlons d’un ordinateur portable, nous avons également la possibilité de basculer entre les plans basse consommation, consommation équilibrée et haute performance, mais l’option de créer des plans personnalisés est beaucoup plus intéressante, car nous pouvons l’adapter à nos besoins de manière plus précise. .

Pour créer un plan d’alimentation personnalisé qui nous permet d’augmenter les performances de manière équilibrée, il suffit de suivre ces étapes:

Appuyez sur la touche Windows et tapez «Configuration». Nous entrons et suivons l’itinéraire «Système> Accueil> Arrêt et suspension ».

Sur le côté droit, nous sélectionnons le lien qui dit «Configuration d’énergie supplémentaire».

Maintenant, nous allons sur le côté gauche et sélectionnons l’option «Créer un plan énergétique».

Nous choisissons le modèle de départ parmi les options qui apparaissent («Balanced», «Economizer» ou «High Performance») Et entrez un nom.

Nous cliquons sur Suivant et c’est parti, nous aurons à notre disposition de nombreuses options de configuration parmi lesquelles choisir pour créer notre plan énergétique personnalisé.

Dans le cas où nous souhaiterions modifier les paramètres avancés du plan énergétique que nous avons créé, nous devons saisir «Options énergétiques »>« Modifier les paramètres du plan »>« Modifier les paramètres énergétiques avancés ».

3.-Un démarrage propre du système peut être très utile

Si nous avons un ordinateur portable avec certains ressources très limitées, surtout en ce qui concerne mémoire RAM En d’autres termes, un démarrage propre du système peut nous aider à commencer avec une consommation de ressources plus faible, ce qui, dans certains cas, peut faire une différence considérable et améliorer l’expérience utilisateur.

Nous ne sommes pas confrontés à quelque chose de miraculeux, mais réduisons la consommation de RAM entre 200 et 1 Go peut faire la différence entre pouvoir exécuter certaines applications ou non, et cela peut aussi nous aider à améliorer la fluidité des jeux, par exemple.

Un démarrage propre suppose démarrer le PC en limitant au maximum les applications et les programmes qui devraient normalement démarrer en arrière-plan. Voici comment l’activer:

Appuyez sur la touche Windows et tapez «Msconfig». Nous choisissons le résultat «Configuration système».

On va dans l’onglet «Services» de la boîte de dialogue «Configuration système» et activez l’option «Masquer tous les services Microsoft ». Enfin on clique sur «Désactiver tout».

Passons maintenant à l’onglet “Début” de la boîte de dialogue «Configuration système» et on clique sur «Ouvrir le gestionnaire de tâches».

Nous entrons dans l’onglet “Début” du “Le Gestionnaire des tâches”, nous sélectionnons tous les éléments de démarrage et cliquez sur «Désactiver».

Nous fermons le “Le Gestionnaire des tâches” et nous revenons à l’onglet “Début” de la boîte de dialogue «Configuration système», on clique sur “Accepter” et redémarrez l’ordinateur.

4.-Entretien et soins de base

Chaque ordinateur portable nécessite un certain soin et un entretien minimal pour offrir de bonnes performances et pour rester en bon état. Nous avons déjà parlé de l’importance de la pâte thermique, mais à ce stade, nous nous concentrerons sur deux grands ennemis de tout ordinateur portable digne de ce nom: la saleté et la négligence de leurs propriétaires.

Au fil du temps, la poussière et la saleté s’accumulent dans tous les coins de votre ordinateur portable. Vous le remarquerez de manière très claire car il sera évident à l’œil nu, mais La chose la plus importante est dans ce qui n’est pas vu. Je veux dire, comme vous pouvez l’imaginer, la saleté qui s’accumule à l’intérieur de l’équipement.

Comme avec tout PC, les ordinateurs portables dotés de systèmes de refroidissement actifs (ventilateurs) accumulent la poussière et la saleté. Ses effets sont minimes au début, mais au fil des ans, les deux peuvent réduire considérablement l’efficacité des ventilateurs et réduire votre capacité à Sortez l’air chaud à l’extérieur.

Cela peut devenir un problème important, et si on le joint à une pâte thermique dégradée par le passage du temps Les conséquences peuvent être très graves. Par conséquent, il est essentiel d’effectuer régulièrement un nettoyage minimum de l’ordinateur portable en interne, un processus qui n’est pas particulièrement compliqué dans la plupart des cas, car il suffit d’ouvrir l’équipement et d’éliminer la poussière et la saleté accumulées. Dans mon cas, j’utilise généralement les poils d’une brosse propre et sèche pour éliminer la poussière accumulée, mais vous pouvez utiliser un chiffon doux.

En plus de nettoyer l’équipement, il est important de le maintenir en bon état en lui donnant une série de soins de base Nous vous laissons résumées ci-dessous:

Optimisez périodiquement les unités de stockage à l’aide de l’outil Windows 10.

Effectue des analyses périodiques des logiciels malveillants et des menaces de sécurité. Ils peuvent consommer de nombreuses ressources et réduire presque à zéro les performances de votre ordinateur portable.

Méfiez-vous des couches de personnalisation et des extensions, ces dernières pour les navigateurs Web, car elles peuvent également consommer de nombreuses ressources.

Gardez l’équipement à jour, tant au niveau du système d’exploitation qu’au niveau du pilote.

5.-Augmentez la mémoire virtuelle

C’est une option très utile pour les ordinateurs portables qui ont faible RAM (entre 2 Go et 4 Go principalement), car il permet au système utiliser une partie de l’unité de stockage comme mémoire virtuelle. En effet, cette fonction “consomme” une certaine quantité d’espace de stockage de votre disque dur ou SSD et l’utilise comme mémoire.

Grâce à cette fonction, Windows 10 peut obtenir plus de mémoire lorsque la mémoire RAM de votre ordinateur est épuisée, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Son fonctionnement est géré automatiquement par le système d’exploitation lui-même, qui identifie la quantité de RAM que nous avons installée et définit une base de mémoire virtuelle minimale égale à cette RAM et une valeur maximale trois fois la quantité que vous avez installée. Par exemple, si vous avez 4 Go de RAM, la mémoire virtuelle minimale sera de 4 Go et le maximum de 12 Go.

L’augmentation de la mémoire virtuelle disponible peut nous aider à améliorer les performances du système, et il est Un processus assez simple. Il vous suffit de suivre ces étapes:

Appuyez sur la touche Windows et tapez «Système».

Nous entrons «Configuration système avancée> Performances> Configuration> Options avancées».

Une fois là-bas, nous entrons “Changer” et décochez l’option de gestion automatique.

Nous indiquons quelle unité nous voulons utiliser et quelles valeurs nous voulons utiliser. N’oubliez pas qu’ils sont exprimés en mégaoctets

Nous acceptons Et c’est tout, nous avons plus de mémoire virtuelle disponible.