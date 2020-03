Améliorez votre connexion Wi-Fi avec le canal le moins saturé

Votre connexion Wi-Fi souffre aussi sûrement des conséquences de l’expansion du coronavirus. L’isolement forcé ou recommandé de millions de personnes du jour au lendemain peut saturer les réseaux domestiques. Bien que les opérateurs renforcent les services Internet, ils ont déjà publié une déclaration conseillant l’utilisation rationnelle et responsable des réseaux de télécommunications pour faire face à l’augmentation du trafic causée par l’épidémie.

Si le spectre radiologique était déjà saturé, notamment dans la bande la plus utilisée (2,4 GHz), l’arrivée de plus de personnes dans les foyers pour l’isolement et chacun avec plusieurs appareils, peut compliquer le fonctionnement de la connexion Wi-Fi. Si nous la multiplions par les maisons communautaires et par les résidences voisines d’où l’activité des routeurs et des points d’accès atteint de plus en plus, il est facile de deviner la raison de la saturation et des interférences.

Améliorez votre connexion Wi-Fi en changeant de chaîne

Un routeur sans fil transmet les données sur l’un des nombreux «canaux» définis dans la norme Wi-Fi par l’organisation IEEE, de 1 à 14 séparés par 5 MHz. Les routeurs les plus avancés tentent d’éviter la saturation grâce à un analyseur du spectre qui aide à sélectionner automatiquement le meilleur canal, mais idéalement le faire manuellement et vérifier le fonctionnement avec chacun d’eux.

Vérifier les chaînes

Il existe plusieurs outils logiciels pour tous les systèmes pour nous aider à déterminer le canal Wi-Fi le moins saturé. L’un de ceux que nous aimons le plus est disponible sur Android et se distingue par son simplicité et puissance. Il s’agit de Wifi Analyzer, une application disponible sur Google Play pour une utilisation gratuite (avec de la publicité mais pas invasive) dont nous avons déjà parlé dans des articles spéciaux sur les routeurs sans fil.

Son fonctionnement est très simple comme vous le verrez dans cette étape par étape:

À partir d’un smartphone ou d’une tablette Android (version 2.3 ou supérieure), nous accédons à la boutique en ligne Google, téléchargeons et installons l’application.

Lorsque nous exécutons l’application, le premier écran nous donne déjà une idée de l’endroit où nous nous déplaçons, avec un graphique du spectre sans fil dans la bande 2,4 GHz. Nous pouvons également revoir les 5 Ghz de la même manière si nous avons un routeur compatible avec lui.

L’image montre la les réseaux sans fil de la zone, leur nom SSID, les canaux occupés par chacun et la force relative du signal. Le nôtre est “Orion3”, le signal le plus puissant et occupant une plage de canaux relativement claire. Si vous regardez ceux qui occupent les canaux 4 à 6, vous verrez que c’est une plage très saturée du spectre. C’est ce que nous entendons éviter avec ce type d’outil.

L’application propose également d’autres types d’informations, un graphique temporel, une liste des points d’accès et des compteurs de signaux pour chacun d’eux.

Peut-être que la chose la plus intéressante vient du viseur «Score de chaîne», ce qui nous offre un score du même en fonction de la saturation mesurée dans la zone:

Sélectionnez la meilleure chaîne

Une fois que nous connaissons le canal Wi-Fi le plus adapté à notre région, que ce soit avec l’outil que nous proposons ou avec un autre, nous n’avons plus qu’à accéder à notre routeur ou point d’accès qui dessert la connexion sans fil. Pour ce faire, nous accédons à l’interface Web, recherchez la section de connexion sans fil et nous sélectionnons la chaîne la plus appropriée. Il existe de nombreux routeurs et points d’accès, mais toutes les interfaces sont gérées de la même manière.

Cette gestion pour choisir le canal Wi-Fi le moins saturé doit être effectuée de temps en temps. Et n’hésitez pas, c’est un gros investissement en maintenance pour améliorer la connexion Wi-Fi, augmenter la vitesse de transmission des données et éviter autant que possible les interférences, les coupures de connexion et la saturation qui se produisent dans des moments comme celui de l’isolement à la maison, où les connexions ont doublé ou triplé dans chaque maison.