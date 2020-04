améliorez votre réseau Wi-Fi sans effort

Vous avez besoin d’étendre la portée de votre réseau Wi-Fi et de maintenir un haut niveau de performances et de sécurité? Eh bien, le FRITZ! Repeater 2400 est l’une des meilleures options que vous trouverez actuellement sur le marché. Ce répéteur est l’une des nouveautés les plus récentes et les plus importantes du célèbre fabricant allemand AVM, et est prêt à Faites passer votre réseau Wi-Fi à un autre niveau.

Les répéteurs Wi-Fi de qualité peu coûteuse ou douteuse entraînent souvent des problèmes de stabilité, de portée et de performances importants. Dans la plupart des cas, ils promettent des valeurs qui ne se rencontrent jamais, ce qui, cependant, ne se produit pas avec le FRMZ! Repeater 2400 d’AVM, un modèle qui se positionne dans la gamme moyenne supérieure et qui vous permettra profiter des dernières technologies du secteur.

Caractéristiques du FRITZ! Repeater 2400 technologie double bande, ce qui signifie qu’il peut fonctionner à la fois dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, et simultanément. Cela signifie que peu importe si nous avons une majorité d’appareils basés sur Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5, avec le FRITZ! Repeater 2400, tout le monde peut se connecter sans problème et maintenir très hautes performances.

FRITZ! Repeater 2400 – facile à installer et à utiliser

L’installation du FRITZ! Repeater 2400 c’est très simple. Il suffit de trouver la prise où nous voulons la placer, de l’insérer, de la relier à notre routeur (nous pouvons le faire en appuyant sur un bouton) et le tour est joué, elle commencera à fonctionner sans que nous ayons à faire autre chose.

Si nous avons des doutes sur l’endroit où nous devrions le placer au calme, ce modèle a un Indicateur de signal intégré qui nous aidera à choisir l’endroit optimal (où toutes les lignes de portée éclairées sont conservées). Gardez à l’esprit qu’il est important de le placer à une distance raisonnable du routeur afin qu’il reçoive un bon signal de celui-ci et puisse ainsi le répéter de manière optimale.

Ce répéteur copie directement les paramètres de notre réseau Wi-Fi, donc nous n’aurons rien à changera, et nous ne serons pas obligés de modifier les paramètres de notre connexion, que ce soit au niveau du routeur ou des appareils connectés. Notre connexion Wi-Fi sera également protégée à tout moment grâce à la Cryptage WPA2.

Le FRITZ! Repeater 2400 est capable de vitesses allant jusqu’à 1733 Mbps dans la bande 5 GHz (Wi-Fi 5) et 600 Mbps dans la bande 2,4 GHz (Wi-Fi 4)Cela se traduit par une vitesse combinée de 2 333 Mbps, plus que suffisante pour couvrir facilement les besoins de tout type d’utilisateur, même les plus exigeants.

Wi-Fi Mesh Steering et la meilleure connexion disponible à tout moment

Le FRITZ! Repeater 2400 est capable d’utiliser intelligemment sa technologie bi-bande grâce à la fonction “Crossband Repeating”, qui évalue et sélectionne automatiquement la bande qui convient le mieux à chaque appareil pour offrir la plus grande gamme et performance possible.

Cela signifie que vous n’aurez à vous soucier de rien, le FRITZ! Repeater 2400 adaptera automatiquement la connexion de chaque appareil à chaque bande selon les besoins et la situation béton pour que vous profitiez de la meilleure expérience possible.

Mais ce n’est pas tout, si nous le combinons avec une FRITZ! Box, le FRITZ! Repeater 2400 nous permettra de façonner un réseau Mesh, qui combiner plusieurs nœuds sans fil pour créer un seul réseau sans fil intelligent. La FRITZ! Box y contrôlera activement tous les points d’accès afin que les appareils Wi-Fi que nous utilisons soient toujours enregistrés dans le point d’accès avec la meilleure connexion. C’est ce que l’on appelle la technologie Wi-Fi Mesh Steering.

Sûr, fiable, puissant et avec les dernières technologies. Le FRITZ! Repeater 2400 d’AVM est sans aucun doute l’un des meilleurs répéteurs de son gama, et il sera disponible sur Amazon à partir du 7 avril au prix de 83,80 euros (livraison gratuite pour les membres Prime).