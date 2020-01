amende de 100 euros pour de nombreux utilisateurs TIM, Vodafone et Iliad

Parmi les nombreux messages que les utilisateurs envoient chaque jour, il y a plusieurs écueils à ne pas sous-estimer. Tout cela se produit le WhatsApp, une plateforme de messagerie instantanée dont personne ne peut se passer de nos jours.

Il y a eu de nombreux changements que tous les utilisateurs ont constatés ces dernières années, qu’ils ont souvent et volontairement apportés changements très intéressant. L’une des dernières mises à jour, cependant, a pensé à la sécurité publique, étant donné que escroqueries sont de plus en plus présents dans le chat. Cet aspect est le seul point sensible d’une plateforme presque parfaite qui ne fait que s’améliorer d’année en année. La dernière période est le résultat extrêmement excité, étant donné que de nombreuses déceptions se sont produites sous la forme de messages dans les chats du monde entier. Au cours des dernières heures, quelqu’un aurait même fait rapport un message en contenant un fin, mais d’importantes clarifications doivent être apportées.

WhatsApp: le nouveau message parle d’une amende contre les utilisateurs, mais ce n’est rien de plus qu’une arnaque

En plus des nombreuses escroqueries habituelles auxquelles WhatsApp est confronté tous les jours, dans ce cas, quelque chose d’inhabituel serait arrivé. Dans les chats, les utilisateurs rapportent avoir trouvé un message qui parle même d’un amende à partir de 100 €.

Il n’y a évidemment aucune raison écrite pour laquelle cela aurait été imposé aux utilisateurs, qui demandent donc des explications. Le texte dit que tout le monde paiera 5 euros immédiatement seront exemptés du paiement intégral, et c’est là qu’il y a fraude. Il n’y a pas d’amende, mais en croyant que c’est réel, les escrocs visent à extorquer la somme de 5 euros.