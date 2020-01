amende de 4,8 millions d’euros pour pratiques déloyales

Le garant de la concurrence et du marché a récemment infligé une amende très importante TIM pour pratiques commerciales incorrect dans les offres Winback et soi-disant services non sollicités.

Selon ce qui a été conclu avec l’enquête, en fait, ils ont été vérifiés deux violations la code la consommation; principalement violé l’article 22 de 2018, car il n’a pas été en mesure de fournir des informations claires et immédiates dans la divulgation offres de reconquête pour le anciens clients. Ceux-ci, en fait, ont été contactés directement par SMS ou par centre d’appels, plan tarifaire et le prix mensuel (ainsi qu’évidemment le pack d’offres), en omettant cependant tout obligations contractuelles ou autres coûts supplémentaires.

La conduite a eu lieu ne convient pas, puisque l’utilisateur n’était pas placé avant toutes les variables, prenant en fait une décision commercial que ce ne serait peut-être pas bientôt.

TIM: amende de plus de 4,8 millions d’euros

En outre, la violation de laarticle 65 du Code de la consommation; en d’autres termes, en activant une offre commerciale, l’utilisateur se retrouve avec services supplémentaires (qui impliquent très souvent un coût accessoire par rapport au forfait) non requis, ajouté en fait sans le consentement de l’utilisateur final.

la sanction imposée par l’Autorité garante de la concurrence et le marché est vraiment très élevé, outre 4,8 millions euros, et s’ajoute aux dernières amendes infligées à des concurrents du secteur de la téléphonie mobile, comme nous l’avons vu il y a peu vent.

Iliad se fait sans aucun doute entendre, avec ses reportages et ses publicités “agressives” qui montrent les failles du historique réalité de l’industrie.