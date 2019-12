American Crime Story: 10 choses que nous voulons voir en accusation

Alors qu'un processus de destitution réel se profile, quel meilleur moment pour attendre avec intérêt un réexamen de celui qui s'est déjà produit? Nous sommes encore à neuf mois de la première de Impeachment: American Crime Story, en supposant qu'il sera diffusé comme prévu fin septembre 2020.

Cela étant dit, il n'est pas trop tôt pour se passionner pour ce que l'anthologie de Ryan Murphy a en magasin. Bien qu'il y ait certainement eu de nombreuses références à ce scandale dans la culture pop au fil des ans, il s'agit du premier spectacle à aborder officiellement le sujet de front. Voici quelques éléments que nous espérons apporter à la table.

dix Une prise unique

L'une des meilleures choses à propos de cette série d'anthologie est qu'elle se sent complètement différente de tout ce qui l'a précédé. Alors que Ryan Murphy avait déjà fait une série d'anthologie avec histoire d'horreur américaine, nous avons appris à quoi nous attendre de cette série dans son ensemble malgré chaque saison qui a une histoire différente. De nouveaux chocs et surprises peuvent survenir en cours de route, mais pas nécessairement changer la donne en termes de thèmes et d'idées. Bien que nous espérons qu'il soit aussi bon que les deux dernières saisons, nous espérons également que Mise en accusation se sent également complètement différent de ce qui a précédé.

9 Pas trop savonneux

S'il y a jamais eu une émission potentielle qui a crié au feuilleton de jour, c'est l'affaire Clinton-Lewinsky. Il y a un drame intégré qui ne permet pas de se déplacer, mais nous espérons que les conflits inhérents ne ressemblent pas à quelque chose que nous pourrions être produits par Jours de nos vies. Jusqu'à présent, les deux saisons ont connu de nombreux conflits interpersonnels intenses sans trop orienter dans cette direction. Nous espérons que Mise en accusation prend les devants O.J. et Versace et garde le drame concentré.

8 Faites de Bill A un personnage secondaire

Cela peut sembler contre-intuitif étant donné que Bill Clinton est bien l'individu mis en accusation ici. Cependant, nous avons déjà entendu beaucoup de Bill Clinton lui-même sur ce processus. Nous n'avons pas besoin de chercher loin pour entendre ou lire ses propres mots sur le scandale qui a sans doute détruit l'héritage de sa présidence.

Cette histoire ne peut pas être entièrement racontée sans Bill Clinton, mais le dossier juridique a depuis longtemps été clos, et il n'a pas besoin d'être au premier plan. L'un des éléments les plus subversifs de Le peuple contre. O.J. Simpson était que beaucoup plus de temps était accordé aux avocats de O.J. que O.J. lui-même. Nous espérons qu'une approche similaire sera adoptée ici.

7 Exploration de Linda Tripp

Monica Lewinsky est devenue un nom familier du jour au lendemain une fois le processus de destitution officiellement lancé, mais combien de personnes connaissent Linda Tripp? Pas autant. Auditeurs de Slate's Brilliant Combustion lente Le podcast, cependant, notera que Tripp a été la plus grande figure derrière Clinton et Lewinsky dans les événements qui ont conduit à la destitution.

Plus précisément, le cinquième épisode de la deuxième saison de Combustion lente présente une longue interview avec Tripp détaillant ses expériences avec Lewinsky et pourquoi elle a décidé de dénoncer Clinton. Lancer Sarah Paulson en tant que Tripp était le premier pas dans la bonne direction. Elle a remporté un Emmy après tout pour son interprétation de Marcia Clarke dans le huitième épisode de Le peuple contre. O.J. Simpson. Peut-être qu'un épisode centré sur Tripp est également dans les cartes?

6 Peu, le cas échéant, sexe graphique

Le sexe graphique et la violence ne sont plus étrangers à la télévision. Dans certains cas, il peut bien servir le but de l'histoire, mais, dans d'autres cas, il a tendance à être inclus dans le seul but de faire en sorte qu'un spectacle pour adultes se sente «adulte». Certes, il pourrait y avoir des scènes de sexe graphiques entre Clinton et Lewinsky étant donné la nature de leur relation. Nous espérons que si cela apparaît dans l'émission, il n'est pas simplement utilisé pour titiller, mais sert de moyen de fournir un aperçu supplémentaire de la relation de Lewinsky et Clinton.

5 Ne traitez pas Hillary comme un coup de poing

Au moment de la rédaction de cette liste, le rôle d'Hillary Clinton n'a pas été choisi. On suppose que, comme Bill, Hillary sera plus un personnage de fond que celui qui vient au premier plan. Cela est logique étant donné que Hillary n'a tout simplement pas joué un grand rôle dans la façon dont le scandale s'est déroulé. Cela ne veut bien sûr pas dire que Hillary n'en a pas été profondément affectée, mais Hillary est une force en soi qui n'a pas besoin d'être insérée simplement parce qu'elle est Hillary. Autant nous avons aimé regarder Kate McKinnon faire son imitation de Hillary sur SNL, nous espérons que Hillary n'est pas traitée à la légère dans cette série.

4 Ryan Murphy Regulars

Jusqu'à présent, seule une poignée de rôles ont été officiellement Mise en accusation et un seul de ceux-ci est déjà apparu dans un autre des spectacles de Ryan Murphy. Sarah Paulson est toujours une addition bienvenue, et nous sommes ravis de voir ce qu'elle fait en tant que Linda Tripp, mais il y a plusieurs autres acteurs qui ne nous dérangeraient pas d'apparaître, même si ce ne sont que des camées.

CONNEXES: 10 films d'horreur les plus sous-estimés des 5 dernières années

Peut-être que Jessica Lange pourrait être une journaliste couvrant l'histoire? Evan Peters pourrait peut-être jouer une personne normale et ajustée pour une fois? D'autres annonces sont sûres à venir, et nous croisons les doigts pour voir des visages familiers d'autres spectacles de Ryan Murphy.

3 Pas trop politique

Il est impossible de contourner la politique de la destitution de Clinton. Cependant, nous n'avons pas besoin de transformer une partie de cela en couverture C-SPAN. Même les drogués politiques les plus purs et durs ne peuvent supporter que pompe et circonstance. Nous nous intéressons davantage à ce qui se passe avant le projet de loi et les votes. Si et quand les moments au sol sont utilisés, ils doivent être choisis judicieusement. Nous espérons que si ces moments sont inclus, nous sommes engagés, pas endormis.

2 Pas seulement des faits

Ce qui a fait Le peuple contre. O.J. Simpson si convaincant était qu'il ne se contentait pas de ressasser les faits que nous connaissions déjà; cela a mis en jeu la politique raciale et sociale, nous aidant à comprendre que l'affaire ne se limitait pas à répondre à la question: "O.J. Simpson a-t-il tué sa femme?" L'assassinat de Gianni Versace n'essayait pas seulement de découvrir comment Andrew Cunanan avait réussi à échapper à la police et à assassiner Versace.

De même, Mise en accusation doit être plus que simplement répondre à la question: "Bill Clinton aurait-il dû être mis en accusation pour avoir eu une liaison?" Il doit poser des questions plus importantes qui jettent la lumière sur la société d'hier et d'aujourd'hui.

1 L'histoire de Monica Lewinsky

Surtout, cette saison de Histoire du crime américain doit mettre Monica Lewinsky au premier plan. Cette saison a été presque entièrement conservée parce que le créateur Ryan Murphy n'était pas sûr de pouvoir raconter l'histoire correctement, c'est-à-dire avec la bonne voix. Murphy a dit The Hollywood Reporter: "J'ai dit (Monica) 'Personne ne devrait raconter ton histoire mais toi, et c'est un peu dégoûtant s'ils le font … Si tu veux le produire avec moi, j'adorerais ça; mais tu devrais être le producteur et tu devrais faire tout l'argent putain. ""

Nous ne savons toujours pas très bien où l'histoire va nous mener, mais nous espérons que depuis que Lewinsky est entré dans le projet en tant que producteur, c'est bien l'histoire qui sera racontée.

