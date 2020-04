American Horror Story atteint la saison 10: voici les actualités

L’une des séries les plus suivies par les amateurs de streaming est sans aucun doute Histoire d’horreur américaine qui sont déjà neuf saisons dont nous parlons. La série américaine parvient à surprendre ses fans à chaque saison, créant une sorte de suspense pour qu’ils restent collés au canapé.

Mais ce dont nous voulons parler dans cet article, c’est la certitude d’une nouvelle saison. Et bien oui, Histoire d’horreur américaine est prêt à commencer la dixième saison et ce n’est pas un hasard si les premiers indices proviennent directement du créateur lui-même, Ryan Murphy.

American Horror Story: 130 personnes demandées

Comme nous l’avons déjà mentionné, le créateur de cette série a annoncé quelques indices sur la nouvelle saison et l’a fait via les réseaux sociaux. Sur votre page Instagram, Ryan Murphy il a publié une photo représentant une étendue marine avec un ciel nuageux et deux mains accrochées à une pointe haute.

Avec cette annonce, le créateur veut que nous comprenions que peut-être les protagonistes pourraient être une sirène ou un monstre océanique. Sans surprise, le directeur du tourisme a confirmé que des plages, des dunes, des routes et des propriétés privées à l’intérieur et à l’extérieur de la station ont été demandées.

Comme nous le savons bien, le créateur est désireux de faire les choses en grand et cette fois ce sera comme ça. À notre connaissance, une troupe a été demandée à 130 personnes.

Quant au fond du tournage, il y en aura presque certainement un cimetière. En fait, c’est Tiffany Kinder elle-même (repérage du tournage) pour annoncer cet accord et égayer les familles des défunts.