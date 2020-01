American Hospital s’associe à Etisalat Digital pour lancer un service de télésanté aux EAU

La télésanté, l’utilisation des technologies numériques pour fournir des services de soins de santé à distance, gagne du terrain aux Émirats arabes unis alors que l’émirat vise à devenir une plaque tournante médicale et touristique.

La Dubai Health Authority a adopté sept composantes principales pour soutenir les services de télésanté afin de mettre en œuvre les objectifs de l’article cinq de la charte de cinquante ans.

L’article cinq, Un médecin pour chaque citoyen, de la Charte de cinquante ans, a été lancé par Son Altesse le Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Emirats Arabes Unis et souverain de Dubaï, dans le but de rapprocher les médecins de les individus, accroître la sensibilisation et utiliser les meilleurs cerveaux médicaux du monde pour servir la santé des citoyens.

L’année dernière, Dubai Healthcare City a lancé la plate-forme de télésanté dans la zone franche et maintenant, l’hôpital américain s’est associé à Etisalat Digital pour lancer le service de télésanté dans le secteur privé.

Le service permettra aux résidents des Émirats arabes unis de demander et de bénéficier de consultations médicales à distance avec les médecins de l’hôpital américain en utilisant le service de plate-forme de communication Etisalat pour les technologies avancées de voix, de vidéoconférence et de collaboration via une application mobile ou un navigateur Web.

En proposant ces technologies dans des modèles commerciaux évolutifs, flexibles et opérationnels, Etisalat Digital s’attaque à certains des principaux obstacles à l’adoption de nouvelles technologies.