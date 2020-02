America’s Got Talent: la saison 1 était la pire

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles L’Amérique a du talent la saison 1 a été la pire saison. Le spectacle a souffert d’un manque d’identité lors de sa première année, et les problèmes n’ont fait que s’aggraver à partir de là.

La programmation de la saison comprenait l’hôte Regis Philbin et un jury composé du chanteur Brandy Norwood, David Hasselhoff et Piers Morgan. Au début, AGT avait du mal à trouver sa place parmi une mer de programmes de talents de compétition. American Idol – également une création de Simon Cowell – était un mastodonte des cotes d’écoute. Les critiques ont commencé à comparer les deux spectacles, qui ont été aggravés par la prévalence des talents vocaux auditionnant pour une place dans la finale d’AGT. Il y avait des inquiétudes que le spectacle devrait être plus attentif à embrasser TOUS les talents et pas seulement les chanteurs. Ensuite, il y a eu l’ajout de Piers Morgan à la programmation. Le journaliste britannique était complètement à sa place pour juger une émission sur le talent aux côtés de célébrités. Morgan n’était pas un grand nom aux États-Unis à l’époque. Bien sûr, il a peut-être eu un certain attrait au Royaume-Uni, mais le producteur-créateur Simon Cowell a eu une réelle opportunité de mettre un talent avec la gravité dans ce siège, mais il ne l’a pas fait. À chaque représentation, Hasselhoff et Norwood ont pesé et cela provenait d’un endroit «j’ai été là» ou «faites-moi confiance et mon expérience: ce n’était pas votre nuit». Cependant, les critiques de Morgan étaient exponentiellement plus sévères.

Très rapidement dans la saison, Morgan s’est solidifié en tant que juge difficile, en prenant une page du livre de Simon Cowell sur American Idol. Il a souvent critiqué sèchement des actes qui, selon lui, manquaient du niveau de talent auquel il s’attendait. La colère de Morgan s’est même étendue au public de temps en temps. Il a dit une fois à la foule: “Public, si vous voulez passer, applaudissez, attendez, si vous pensez que c’est peut-être le plus grand gaspillage d’espace que vous ayez jamais vu alors boo.”

La championne de la première saison était Bianca Ryan, 11 ans. Elle a auditionné avec la chanson “And I Am Telling You I’m Not Going” de la comédie musicale Broadgirl Dreamgirls. Ryan est devenu un favori instantané auprès des juges et des téléspectateurs. Sa voix avait une maturité émouvante, différente de toute autre compétition cette saison. Dans sa performance finale, elle a chanté “I Am Changing” – également de Dreamgirls. Ryan est revenu au spectacle dans la saison 2 pour encourager les concurrents avant la finale. Les finalistes de la saison 1 étaient le groupe de danse obstruant All That, ainsi que le duo chant / magie The Millers, qui est arrivé en troisième place.

L’Amérique a du talent est devenu une merveilleuse vitrine familiale de talents de partout au pays. Cependant, sa première saison laissait beaucoup à désirer. Avec le recul, il manquait l’étincelle que certains des derniers épisodes allaient avoir. Non seulement cela, mais la malédiction de l’émission d’avoir une porte tournante du personnel parmi ses juges et hôtes a commencé avec le départ de Norwood en raison d’un problème juridique en cours. Hasselhoff quittera plus tard son poste de juge en raison de problèmes liés à son alcoolisme. Même Philbin serait remplacé par Jerry Springer. Heureusement, les fans de l’émission ont maintenant une formule qui fonctionne beaucoup mieux à l’écran, malgré ses difficultés en coulisses.

