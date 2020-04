Amgen et Adaptive Biotech s’associent dans la recherche d’un nouveau médicament – .

Chad Robins, à gauche, est co-fondateur et PDG d’Adaptive Biotechnologies, qu’il a cofondé avec son frère, Harlan Robins, à droite, physicien théoricien devenu biologiste informatique qui est le directeur scientifique de l’entreprise. (Photo de biotechnologies adaptatives)

Le géant pharmaceutique Amgen vise à développer un nouveau médicament pour traiter et prévenir le COVID-19, en utilisant les connaissances du système Adaptive Biotechnologies de Seattle pour séquencer le système immunitaire humain, dans le cadre d’un partenariat élargi annoncé par les sociétés jeudi matin.

Dans un mouvement extraordinaire, Adaptive et Amgen disent qu’ils commencent immédiatement à travailler, avant même de finaliser les détails financiers et les autres conditions du partenariat.

«Notre solide histoire de collaboration avec Adaptive nous donne la capacité de mobiliser immédiatement nos ressources combinées pour aider à répondre à l’urgence de contrôler la pandémie de COVID-19», a déclaré le PDG et président d’Amgen, Robert Bradway, dans un communiqué. «Travailler avec Adaptive et utiliser leur plateforme d’anticorps neutralisants viraux accélérera notre capacité à introduire un nouveau médicament prometteur dans les essais cliniques le plus rapidement possible.»

Adaptive dit qu’elle utilisera sa plateforme pour identifier les anticorps naturels dans le système immunitaire des survivants du COVID-19 afin de trouver ceux qui neutralisent le virus du SRAS-CoV-2 qui cause la maladie. Amgen utilisera ensuite ces résultats pour développer des thérapies pour traiter le COVID-19 et potentiellement prévenir la maladie chez les personnes à plus haut risque d’exposition, y compris les professionnels de la santé.

Les entreprises affirment que l’objectif est «d’accélérer le développement d’un anticorps potentiel contre le COVID-19 aussi rapidement que possible pour les patients dans le besoin». Ils n’ont pas donné de calendrier précis.

Adaptive a été fondée en 2009 par les frères Chad Robins, diplômé de Cornell et MBA de la Wharton School, et Harlan Robins, chef de longue date du programme de biologie computationnelle du Fred Hutchinson Cancer Research Center. L’entreprise, qui a également des partenariats majeurs avec Microsoft et Genentech, est devenue publique l’année dernière et employait plus de 450 personnes à la fin de l’année dernière.

Les actions adaptatives ont augmenté de 2% en début de séance et Amgen de 2,5%.