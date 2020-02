Amis: les 10 moments les plus marquants de Joey

Joey n’est pas l’ampoule la plus brillante du groupe d’amis, il a donc certainement eu sa juste part de moments dignes d’intérêt au fil des ans. En fait, beaucoup de ces moments se sont transformés en blagues, donc ses moments dignes de grincements étaient les bienvenus pour le divertissement du public.

Pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir désolé pour Joey de temps en temps, car certains de ces moments étaient incroyablement embarrassants ou assuraient une sorte de chute pour lui. Là encore, une partie de ces moments est ce qui a rendu Joey si hilarant et aimable. Il pouvait rire de lui-même, et c’était une grande qualité de lui. Cela dit, voici 10 des moments les plus marquants de Joey dans l’émission.

10 Impossible de casser la partie d’un cul double

Joey pense qu’il a enfin sa grosse pause quand il décroche le rôle du double de fesses d’Al Pacino dans un film.

C’est un peu gênant pour une grande partie de l’évasion, mais tout le monde doit commencer quelque part. Ce qui rend le tout si terriblement digne de grincer des dents, c’est que Joey gâche sa propre grosse pause en suractivant toutes choses et est renvoyé de la partie. Il ne pouvait pas faire travailler ses fesses pour une seule scène de douche. Aie.

9 n’avait pas d’assurance pour résoudre son problème de hernie

Joey perd son assurance au moment où il en a le plus besoin. Il refuse d’accepter de l’argent de Chandler pour le réparer afin qu’il n’ait pas la dette suspendue au-dessus de sa tête et fait de son mieux pour passer des auditions avec sa blessure, ce qui entraîne des moments assez gênants, en particulier dans une audition commerciale avec un peu garçon.

Bien que cette expérience soit digne de mention, il est encore pire que Joey ait dû supporter tant de douleur et ait dû travailler tout en faisant face à cette douleur. Il a une détermination et une tolérance à la douleur sérieuses, mais cela lui a valu le rôle d’un patient mourant, ce qui semblait approprié compte tenu des circonstances.

8 se vantait d’écrire ses propres lignes

Dans une interview, Joey affirme qu’il écrit la plupart de ses propres lignes pour Days of Our Lives, ce qui le fait démarrer assez violemment, étant donné que le Dr Drake Ramoray tombe dans une cage d’ascenseur. Joey avait attendu plusieurs années pour avoir une opportunité, et il ne l’a pas très longtemps avant de se faire expulser involontairement.

Le rêve de Joey est descendu un peu dans la cage d’ascenseur avec son personnage, car il lui a fallu un peu de temps pour se remettre sur pied et trouver d’autres rôles. Vous deviez vous sentir mal pour Joey sur celui-ci.

7 feint d’avoir une Porsche

Lorsque Joey trouve les clés d’une Porsche à Central Perk, il va un peu trop loin. Il aime l’attention qu’il reçoit des gens qui pensent qu’il a une voiture de sport et va même jusqu’à acheter des marchandises Porsche.

L’étape la plus embarrassante, cependant, a été quand il a placé les boîtes sous une bâche pour ressembler à une Porsche et a été découvert. Aïe, mais parfois vous devez apprendre à la dure.

6 Embauché un acteur pour jouer son jumeau identique

Joey est désespéré de faire partie d’une étude hospitalière, mais il a un problème. Il a besoin d’un jumeau identique pour le faire et obtenir le gros salaire avec lui. Il décide d’embaucher quelqu’un pour être son jumeau, mais Joey étant Joey ne comprend pas tout à fait le concept et engage Carl, qui partage certaines similitudes avec lui mais n’est en aucun cas identique.

Joey doit découvrir cela à la dure quand il arrive à l’hôpital et le médecin déclare carrément que les deux ne sont pas des jumeaux identiques (maladroits), à qui Joey s’exclame sa ligne préférée dans cet épisode particulier “Merde, Carl!”

5 Joey’s Smelly Day

Joey part en voyage de pêche avec son père, mais ne trouve jamais le temps de prendre une douche pour se débarrasser de l’odeur qui émanait de lui jusqu’à ce qu’il soit sur le plateau. Malheureusement, il est pris sous la douche par Charlton Heston, la star du film Joey. Il se trouve que c’était la douche de Heston dans le vestiaire, ce qui entraîne une conversation sérieuse entre Heston et Joey, qui n’a qu’une serviette de toilette lui, concernant le jeu.

C’est dommage que Joey ait attendu si longtemps pour prendre une douche parce que c’était une sacrée situation délicate à rencontrer avec Charlton Heston de toutes les personnes.

4 propose accidentellement à Rachel

Après que Rachel a accouché, Joey trouve accidentellement la bague que la mère de Ross a donnée à Ross. Au mauvais moment, au mauvais endroit, Rachel pense à tort qu’il propose, bien qu’il ne le fasse pas réellement.

Joey est coincé en essayant d’expliquer à Ross et Rachel ce qui s’est vraiment passé, ce qui fait un sacré cauchemar. Rachel était vulnérable et avait peur d’élever Emma seule, alors elle accepta volontiers la “proposition” de Joey, ce qui souleva également des questions. Toute l’épreuve était digne de foi.

3 entre volontiers dans l’unité de divertissement

Pendant que Joey essaie de faire une vente sur le centre de divertissement, l’acheteur potentiel incite Joey à y entrer, où il est enfermé à l’intérieur tandis que l’acheteur vole Joey et Chandler hors de la maison et de la maison. Ce n’était pas le geste le plus intelligent de la part de Joey, et Chandler et lui l’ont payé cher.

Cependant, une bonne chose qui est ressortie de cette expérience est qu’elle a donné à Joey l’idée de faire réfléchir Chandler dans une boîte après que Chandler ait embrassé Kathy alors qu’elle est toujours avec Joey. C’est la vie.

2 a sauvé un sandwich sur ses amis

Alors qu’ils se promenaient avec le petit ami de Phoebe à l’époque, les gars entendent un retour de flamme de voiture. Croyant que c’est un coup de feu au début, ils réagissent tous, mais c’est Joey qui plonge vers Ross. Joey accepte l’hypothèse de tout le monde qu’il tentait de sauver Ross, jusqu’à ce que Chandler lui fasse face, car il est blessé, Joey n’a pas essayé de lui sauver la vie aussi. C’est alors que Joey avoue qu’il essayait de sauver son sandwich.

Apparemment, c’est le meilleur sandwich aux boulettes de viande que l’on puisse acheter. Mais encore, risquer votre vie pour un sandwich? Ce n’est que dans l’esprit de Joey que cela a du sens.

1 rejeté par Rachel

Joey agonise sur ses sentiments de développement pour Rachel depuis le plus longtemps. Il ne la poursuit pas principalement à cause de Ross, mais quand il a finalement abattu ses murs et avoué ses sentiments pour elle, elle ne le prend pas au sérieux. Au moins, au début.

Pourtant, c’était déchirant la façon dont Joey avait tout mis sur la table et Rachel n’avait pas rendu ses sentiments. C’est certainement digne de grincer des dents lorsque vous vous laissez être vulnérable et face au rejet, mais si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais ce qui aurait pu être. C’est cruel parce que Rachel invente une histoire de travail folle pour que Joey lui parle à nouveau par la suite, puis elle le poursuit finalement, seulement pour qu’ils ne se retrouvent pas ensemble. Le tout entre ces deux est digne de foi, possédant d’énormes quantités de chagrin d’amour et de confusion.

