Amplero, une startup de la technologie marketing de Seattle, ferme ses portes et licencie 17 employés – .

PDG d’Amplero, Jamie Miller. (Photo Amplero)

L’avenir était prometteur pour Amplero. La startup de technologie marketing de Seattle est entrée en 2020 avec une dynamique positive et prévoit de presque tripler ses revenus.

Mais alors, l’épidémie de COVID-19 a stoppé l’économie. Le portefeuille de clients d’Amplero s’est soudainement tari. Et maintenant, l’entreprise ferme ses portes.

Amplero mettra à pied 17 employés et mettra fin à ses activités au cours des prochaines semaines, a confirmé le PDG d’Amplero, Jamie Miller, lors d’un entretien téléphonique avec . dimanche.

Amplero a quitté Globys en 2016 avec ses outils de marketing basés sur l’IA qui aident les entreprises à optimiser l’interaction et la fidélité des clients. Il a levé environ 25 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Greycroft Partners et Ignition Partners, dont un tour de série B de 17,5 millions de dollars en août 2017.

De nombreux clients d’Amplero proviennent d’industries telles que la vente au détail, les services financiers et les voyages – parmi les plus durement touchés par la crise des coronavirus. Les entreprises réduisent leurs budgets marketing en cherchant à réduire leurs dépenses.

Amplero a lâché cinq autres employés le mois dernier.

“Nous sommes une sorte de canari dans la mine de charbon”, a déclaré Miller, laissant entendre qu’il y avait des problèmes à venir pour d’autres entreprises de technologie de marketing.

“Je parierais qu’il y a malheureusement beaucoup de startups dans notre situation qui ont trouvé presque impossible de créer des transactions sur le marché”, a-t-il ajouté.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Les licenciements frappent déjà durement les entreprises technologiques au milieu de l’épidémie de COVID-19 et d’un avenir incertain. Leafly, une marque de cannabis en ligne basée à Seattle, a licencié 91 employés la semaine dernière, tandis que la start-up d’écriture d’IA Textio a licencié 30 personnes. Startup de co-working The Riveter et le service de location de vêtements Armoire ont temporairement mis les employés en congé.

Les demandes d’allocations de chômage dans l’État de Washington ont bondi de 843% la semaine dernière. Il y avait 133 478 résidents de Washington qui ont demandé le programme au cours de cette période. C’est plus de neuf fois plus élevé que la semaine précédente.

Miller pense que l’économie est à des mois, pas des semaines, de revenir à une sorte de normalité.

Le cœur du problème est que le marché a disparu et ne reviendra pas avant longtemps.

“L’idée que nous aurions pu faire quelque chose de raisonnable pour travailler un peu plus maigre – je ne vois pas cela se produire”, a-t-il déclaré. «Le cœur du problème est que le marché a disparu et ne reviendra pas avant un certain temps. À moins que vous ne soyez fraîchement financé ou rentable, vous devez vous assurer que vous avez l’endurance nécessaire pour traverser cette période. “

Amplero, nominé pour la startup . de l’année en 2018, a également eu des conversations en cours sur l’acquisition et la collecte de fonds qui ont rapidement cessé une fois que l’économie a ralenti.

«Tout a rétréci d’un seul coup», a déclaré Miller, un vétéran de 25 ans en démarrage. “Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant.”

Miller a déclaré que l’entreprise «rendra ce que nous pouvons aux investisseurs» et tentera d’aider ses employés à trouver de nouveaux logements.

“Je suis fier de presque toutes les dimensions de cette entreprise”, a déclaré Miller. «C’est une entreprise très efficace. Je ne sais pas quoi d’autre nous aurions pu faire. “

Parmi les autres startups technologiques de marketing basées dans le Pacifique Nord-Ouest, mentionnons Amperity, Lytics et Usermind.

Miller a remplacé la fondatrice Olly Downs en tant que PDG en 2018. Il était auparavant entrepreneur en résidence au studio de démarrage de Seattle Pioneer Square Labs. Miller a aidé à démarrer l’activité de contenu et de services connectés chez Faraday Future, un concurrent de Tesla. Avant cela, il a passé plusieurs années à diriger ThePlatform, une startup vidéo acquise par Comcast en 2016. Downs est maintenant cadre chez Zulily.