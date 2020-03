Amusez vos enfants avec la toute nouvelle Kindle Kids Edition – en vente pour 79,99 $

Amusez vos enfants sans allumer le téléviseur avec ce lecteur électronique à prix réduit d’Amazon. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir le tout nouveau Kindle Kids Edition en vente pour 79,99 $. C’est une remise de 30 $ et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour la liseuse adaptée aux enfants.

Le Kindle Kids Edition 2019 dispose d’un écran de 6 pouces sans éblouissement et est livré avec une couverture colorée adaptée aux enfants. Conçu pour la lecture, le Kindle comprend des outils pour aider les jeunes lecteurs et ne permet pas d’accéder à Internet ou aux médias sociaux. L’e-reader est également livré avec un an de FreeTime Unlimited, qui permet aux enfants d’explorer des titres et des séries populaires comme Harry Potter.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, c’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour le Kindle et un prix fantastique pour une liseuse adaptée aux enfants. Nous ne savons pas combien de temps Amazon aura la Kindle Kids Edition en vente, vous devriez donc en profiter dès que possible.

Offre Amazon Kindle:

Toute nouvelle Kindle Kids Edition: 109,99 $ 79,99 $ chez Amazon

Si vous êtes intéressé par d’autres offres de liseuses et tablettes Amazon, consultez notre résumé des meilleurs prix de vente Kindle et offres, et notre meilleures offres Amazon Fire pas cher.

