Analyse DOOM Eternal PC: intense, minutieuse et optimisée

Le 20 mars, le lancement de DOOM Eternal a eu lieu, un jeu très attendu qui est présenté comme un poursuite directe de DOOM 2016, bien qu’il représente une évolution technique importante par rapport à celle grâce à l’utilisation du idTech 7, un moteur graphique de pointe qui vous permet d’améliorer considérablement le niveau de détail graphique, utilisez une géométrie plus complexe et réaliser des scénarios “ouverts” plus réalistes sans sacrifier les performances.

La saga DOOM a toujours été une référence en matière de mesure des performances d’un PC. L’arrivée du classique DOOM en 1993, un jeu qui a marqué des millions de joueurs à travers le monde et défini les bases du genre d’action à la première personne, a motivé beaucoup à mettre à jour le processeur et les graphismes de leurs équipes pour pouvoir le déplacer avec fluidité. , une situation qui s’est répétée en 2004 avec DOOM III, et que nous avons aussi vécu avec DOOM 2016.

Avec DOOM Eternal, l’évolution au niveau technique par rapport à DOOM 2016 Il a été très marqué et peut être vu sur de nombreux fronts, comme nous allons le voir dans cet article, même s’il est vrai que certains détails peuvent passer un peu inaperçus si nous n’y prenons pas un peu de soin, et il est normal, après tout, nous avons affaire à un jeu d’action qui maintient la frénésie et l’intensité qui définit la franchise.

Au cours des quatre derniers jours, j’ai effectué une “visite intensive” en enfer sur Terre Bethesda nous propose DOOM Eternal, et aujourd’hui, enfin, je suis prêt à vous faire part de mes impressions. Il ne m’a pas donné le temps “d’acheter des cartes postales”, mais j’ai une bonne série de photos de mon “voyage” que j’ai hâte de partager avec nous. Comme toujours, nous analyserons les avions techniques et jouables, et nous ferons une évaluation des performances en général.

Je ne vous divertis plus, je sais que vous avez hâte de commencer à lire nos impressions, alors nous commençons avec analyse.

DOOM Eternal exigences et équipement d’essai

Tout d’abord, nous allons voir de quel équipement avons-nous besoin pour pouvoir profiter de DOOM Eternal sur PC, puisque c’est la version que nous avons analysée. Ci-dessous, nous verrons les différentes listes publiées par Bethesda avec les spécifications minimales et recommandées, et nous expliquerons de manière simplifiée les erreurs d’équivalence, tant au niveau du processeur que de la carte graphique, afin que vous n’ayez aucun doute.

Nous commençons par les exigences minimales:

Windows 7 / Windows 10 64 bits.

Processeur Intel Core i5 à 3,3 GHz ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz.

8 Go de RAM.

50 Go d’espace disque libre.

Carte graphique NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 Go), GTX 1060 (3 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 280 (3 Go), AMD Radeon R9 290 (4 Go) ou RX 470 (4 Go).

Voici des erreurs importantes dans les équivalences. Vraiment pour jouer en 1080p avec une faible qualité graphique et 60 FPS stables nous avons besoin d’une GTX 1050. Toutes les cartes graphiques répertoriées sont trouvées au-dessus, et ils ont une puissance très différente, tellement en fait, avec le 4 Go RX 470, nous pouvons jouer à DOOM Eternal en 1080p et de haute qualité sans problème.

Si vous avez des doutes sur les équivalences graphiques correctes, ne vous inquiétez pas, jetez un œil à ce guide, vous y trouverez une liste complète des équivalences.

Nous nous tournons pour voir maintenant pour voir les exigences Recommandé pour 1080p:

Windows 7 / Windows 10 64 bits.

Processeur Intel Core i5 à 3,3 GHz ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz.

8 Go de RAM.

50 Go d’espace disque libre.

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 480 (8 Go) (haute qualité).

Carte graphique NVIDIA GeForce 970 (4 Go) (textures de qualité moyenne).

Dans ce cas, il n’y a qu’une petite erreur, c’est que la GTX 970 a moins de puissance brute que les 6 Go GTX 1060 et 8 Go RX 480, en plus de moins de mémoire graphique. Cependant, avec lui, nous pouvons jouer à DOOM Eternal de manière optimale si nous maintenons la consommation de mémoire graphique moins de 4 Go.

Le 8 Go RX 480 offre des performances supérieures à la GTX 1060 de 6 Go, à tel point qu’elle est capable de déplacer DOOM Eternal en 1080p et de qualité maximale (ultra cauchemar) avec une stabilité presque parfaite.

Voyons maintenant les exigences Recommandé pour 1440p:

Windows 7 / Windows 10 64 bits.

Processeur Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 7 1800X.

8 Go de RAM.

50 Go d’espace disque libre.

Graphiques GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go).

Nous avons une erreur majeure dans les équivalences de processeur et les équivalences graphiques. Le Core i7 6700K a quatre cœurs et huit threads, et le Ryzen 7 1800X a huit cœurs et seize threads. Ils ne sont pas une équivalence directe, et en fait pour déplacer de manière optimale DOOM Eternal un processeur quadricœur à huit fils nous suffit avec un IPC égal ou supérieur à celui du Ryzen 1000 ou Core 4000.

Cela dit, nous devons garder à l’esprit que l’un des graphiques répertoriés nous permet d’obtenir une bonne expérience en 1440p, mais ils ne sont pas des équivalents directs. Le RTX 2060 est celui qui offre de meilleures performances dans DOOM Eternal des trois. Les deux autres sont très proches, malgré le fait que dans d’autres jeux, la GTX 1080 est clairement supérieure à la Radeon RX Vega 56.

Nous finissons avec les exigences Recommandé pour 4K:

Windows 7 / Windows 10 64 bits.

Processeur Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 7 3700X.

16 Go de RAM.

50 Go d’espace disque libre.

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 Go).

Exigences sont gonflés au niveau du CPU, car l’augmentation de la résolution n’augmente pas la charge de travail sur le processeur, mais sur la carte graphique. C’est cela qui donne le rythme, et non l’inverse, et à cela nous devons ajouter que DOOM Eternal n’occupe pas complètement même un processeur à six cœurs et à douze threads, nous n’avons donc pas besoin d’un processeur à huit cœurs.

Quant à la carte graphique avec un RTX 2080 Super Nous pouvons également le déplacer en 4K et en qualité maximale tout en conservant une fluidité pratiquement parfaite.

Nous nous tournons maintenant pour voir l’équipement de test que nous avons utilisé et la configuration graphique:

L’équipe de test dépasse de loin les exigences minimales et fait la taille pour déplacer DOOM Eternal en 4K, mais le moniteur que nous avons utilisé a une résolution 1440p natif et 144 Hz, nous l’avons donc configuré à 2 560 x 1 440 pixels avec une qualité “Ultra cauchemar”.

Comme nous le voyons dans l’image, la consommation de mémoire graphique avec ces paramètres est de près de 7 Go, ce qui signifie que nous aurions encore beaucoup de marge pour augmenter la résolution à 3 840 x 2 160 pixels sans problème.

Section technique: prendre soin des petits détails

Comme je l’ai dit au début, DOOM Eternal représente un saut important au niveau technique. La grande variété d’options graphiques que nous pouvons choisir et la bonne optimisation que les gars d’id Software ont réalisé grâce au bon travail d’idTech 7 font que presque n’importe quel PC actuel peut le déplacer dans des conditions acceptables. Même une carte graphique que nous pouvons acheter pour 70-80 euros, la Radeon RX 470 4 Go, peut avec elle en 1080p et de haute qualité.

La section graphique est remarquable. DOOM 2016 a placé la barre très haute à cet égard, en fait, jusqu’à présent, il est resté, à mon avis, le titre d’action à la première personne de la génération actuelle avec la meilleure finition visuelle. C’est drôle que DOOM Eternal ait dû descendre du trône, et il l’a fait de manière considérable.

Les scénarios et la modélisation des personnages, des objets et des ennemis sont superbes, et l’attention portée aux détails que les gars d’ID Software ont mise est si bonne qu’elle vous fait tomber amoureux. Comme cela m’est arrivé à l’époque avec DOOM 2016, j’ai encore une fois eu ce sentiment unique que tout ce qui m’entoure dans le jeu est “organique” et “réel”, quelque chose qui n’aurait pas été possible sans le soin que les développeurs ont apporté à chaque détail.

La texturation frise aussi la perfection, et les effets de la lumière, des reflets et des ombres se rayent à un si bon niveau que je n’ai pas raté le lancer de rayons, une fonctionnalité qui sera bientôt introduite via un patch. Il sera intéressant de voir à quoi ressemble DOOM Eternal avec une telle technologie, et surtout comment elle fonctionne. Je pense qu’id Software finira très probablement par s’appuyer sur le système DLSS pour réduire son impact en termes de performances, comme nous l’avons vu dans Wolfenstein Youngblood.

Les scénarios sont, cette fois, plus large, mieux conçu et avec un niveau de détail beaucoup plus élevé. Lorsque nous nous déplaçons dans les scènes de l’enfer sur Terre, tout semble également impossible de ne pas s’arrêter un instant pour profiter de l’émerveillement créé par les seigneurs d’id Software. Je retire mon chapeau, et pas seulement pour tout ce que j’ai déjà commenté, mais aussi parce qu’ils ont parfaitement sauvé des détails qui m’ont rappelé le DOOM classique, comme des humains entassés dans des cages et des restes empalés.

On pourrait penser qu’un jeu avec ce niveau technique doit avoir des inconvénients, mais il y a la beauté, et c’est que ce n’est pas le cas. Pendant plus de 14 heures que je l’ai joué, je n’ai pas souffert pas une seule erreur, pas un seul coup, et même pas vu graphiquement le moindre défaut. Ni “popping”, ni “bégaiement” ou quoi que ce soit du tout, tout a parfaitement fonctionné, les performances ont été excellentes et très stables dans la plupart des cas, sauvant des moments spécifiques où j’ai eu une chute en dessous de la 90 FPS. La moyenne a été d’environ 140 à 150 FPS.

Je ne veux pas oublier de commenter un détail important, et c’est que id Software nous a vraiment fait ressentir la force des armes du Slayer lors de la chasse aux démons. Dans DOOM 2016, nos attaques ont laissé de petites marques sur nos ennemis, quelque chose qui, dans DOOM Eternal, a été porté à un autre niveau. Maintenant nos clichés peut arracher des morceaux de viande et laissez-nous voir par les os de nos ennemis, à tel point que nous pouvons laisser un chevalier de l’enfer réduit à un sac d’os avec de petits lambeaux de viande avant qu’il ne commence à tituber.

C’est vraiment brutal, et je dois dire que très satisfaisant, non seulement en raison de son niveau technique spectaculaire, mais aussi en raison de la valeur qu’il apporte à profiter de cette action frénétique et unique que seul DOOM Eternal est capable d’offrir. Les temps de chargement sont également minimes, moyennes de trois à cinq secondes (sur un SSD PCIE NVMe).

Histoire, gameplay et son: un pari risqué mais bien résolu

DOOM Eternal sauve d’une manière très réussie l’argument DOOM II, le classique des années 90, un jeu que j’ai passé tellement d’heures sur mon ancien Pentium 133 MHz que je me souviens par cœur de la plupart de ses niveaux.

Dans DOOM 2016 et dans le DOOM d’origine, les portes de l’enfer s’ouvrent sur Mars et s’étendent jusqu’à ses lunes, tandis que dans DOOM Eternal et dans DOOM II, l’enfer vient sur terre. Dans ce nouvel épisode, nous réincarnons le Slayer, le mythique marin connu sous le nom de «The DOOM Guy», qui se trouve devant un conflit divin qui considère que l’humanité doit payer immédiatement une pénitence pour ses péchés et “se soumettre” à l’enfer. Il est évident de dire que le Slayer n’est pas fait pour le permettre.

Je ne veux pas gâcher, donc je ne vais pas aller plus loin que ce qui a été dit, bien que je puisse confirmer que l’histoire est bien tournée malgré le fait que dans un jeu comme celui-ci, la chose la plus importante est l’action frénétique. Les lieux sont variés et les réglages non seulement s’adaptent parfaitement, mais contribuent à leur manière à raconter l’histoire du jeu. Ouais chaque scénario nous dit des choses, si on y fait un peu attention.

La seule chose que je n’ai pas aimé, c’est la fin parce que c’est trop simpliste Et cela aurait pu être travaillé un peu plus, mais je dois dire que c’est tout à fait un classique de la franchise, et si vous ne me croyez pas, jouez le premier DOOM et vous verrez cette fin plus “curieuse”.

En ce qui concerne le gameplay, il est clair que id Software a apporté des changements importants dans DOOM Eternal. Comme dans DOOM 2016, nous nous engageons à action frénétiquemais la courbe de difficulté a considérablement augmenté. On ne peut pas rester tranquilles, il faut bien gérer les ressources de la Tueuse et avoir de très bons réflexes, à moins de vouloir se limiter au premier niveau de difficulté, qui est généralement assez abordable.

Les nouveaux ennemis, et surtout l’introduction de l ‘”arachnotron” (cerveaux montés sur robots-araignées) et du “Arch-vile”, représentent une augmentation significative du niveau de difficulté ce qui est arrondi par l’agressivité qu’ils présentent et les dégâts massifs que nous pouvons recevoir même en difficulté modérée en cas d’erreur. Heureusement, nous avons un arsenal impressionnant d’armes et de nouvelles capacités, comme le lance-flammes, qui nous permet de récupérer rapidement des armures, la grenade à glace, qui est un joker pour sortir des situations difficiles, et le crochet de la découpe à double canon.

La mobilité de Slayer a été améliorée notamment grâce aux courses rapides, qui nous permettent de nous propulser instantanément vers l’avant et facilitent les mouvements d’esquive et de surmonter les sauts difficiles, ainsi que le crochet de coupure, comme nous l’avons indiqué, qui est une excellente option pour les deux mouvements offensive comme défensive.

Le système de mise à niveau du costume, des runes, des armes et des capacités de santé, des armures et des munitions, tout en adoptant une approche plus simple et plus pratique. La présence de défis et de secrets nous invite également à explorer en profondeur chaque niveau, et contribue à maintenir l’essence des classiques des années 90.

En général, le gameplay de DOOM Eternal est si bon que dépasse, à mon avis, DOOM 2016. Les changements apportés par id Software apportent une bouffée d’air frais et nous permettent d’établir un développement avec des scènes d’action plus intenses et compliquées, mais aussi plus gratifiantes lorsque nous apprenons à gérer le Slayer avec facilité. Les boss finaux ne vous faciliteront pas la tâche non plus, alors ne vous inquiétez pas si à un moment donné vous avez du mal à avancer, pour réussir il faut parfois échouer.

Concernant le son, la force des effets, le bruit ambiant et les cris sont à la hauteur de l’ensemble, et il en va de même pour la musique, même si parfois j’ai manqué l’intensité que cela avait dans DOOM 2016.

Notes: DOOM Eternal est un exemple à suivre

Je l’ai très clairement. Avec DOOM Eternal chez id Software, ils ne voulaient pas se limiter à créer un bon jeu d’action à la première personne, mais ils ont travaillé dur pour développer meilleur jeu de tir à la première personne là-bas en ce moment, non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau jouable.

DOOM Eternal récupère certains des aspects les plus importants de DOOM II et les réinterprète avec grand succès. Cela ne tombe pas non plus dans le conformisme de garder toutes les clés de DOOM 2016, id Software a voulu risquer, et le mouvement est sorti pratiquement parfait.

Le cadre et la qualité graphique, ainsi que le excellente optimisation, sont tout à fait une leçon que vous pouvez créer un jeu triple A avec un qualité visuelle de la crise cardiaque sans avoir à fixer des exigences ridicules, et représente, à mon humble avis, une touche d’attention pour tous ces studios qui ne sont pas en mesure de développer un jeu capable de fonctionner sans problème en 4K sur une carte graphique de 1200 euros.

Si vous aimez DOOM, n’hésitez pas, DOOM Eternal est un achat indispensable, vous l’apprécierez beaucoup, et lorsque vous aurez terminé la campagne, vous pourrez vous lancer un excellent mode multijoueur qui vous donnera la possibilité de contrôler le Slayer ou les démons. Dans le cas où vous n’êtes pas un fan de DOOM, ne vous inquiétez pas, si vous aimez les jeux de qualité, bien finis et que vous souhaitez profiter d’une bonne dose d’action, vous devriez sérieusement envisager de l’obtenir. Recommandé.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

DOOM Eternal arrive pour devenir le nouveau roi des jeux de tir à la première personne. Sa qualité graphique est excellente, son réglage est soigné au millimètre et offre une expérience presque parfaite à un niveau jouable. Sans aucun doute l’un des incontournables de 2020.