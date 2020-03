Analyste: le moment est peut-être venu pour Apple d’acheter Disney

Alors que les stocks chutent alors que la pandémie de coronavirus se propage, un analyste de Rosenblatt a déclaré aujourd’hui que la situation actuelle pourrait être l’occasion pour Apple d’acheter Disney. En théorie, cette acquisition pourrait apporter des avantages notables aux deux sociétés.

L’automne dernier, Bob Iger, qui était PDG de Disney au moment où il a quitté le conseil d’administration d’Apple: “Je crois que si Steve était encore en vie, nous aurions fusionné nos entreprises, ou du moins discuté de la possibilité très sérieusement.”

C’est l’un des points soulevés par l’analyste de Rosenblatt, Bernie McTernan, lorsqu’il a discuté de l’idée d’Apple achetant Disney aujourd’hui avec Yahoo Finance (via MacDailyNews). Mais l’autre aspect majeur cité par McTernan a été la baisse du cours de l’action Disney, qui a perdu plus de 30% de sa valeur en raison de la fermeture de ses parcs.

Dans une acquisition potentielle, cela donnerait à Apple une remise importante. Au moment de la rédaction du présent rapport, Disney avait une capitalisation boursière de 167 milliards de dollars, un peu moins que les liquidités d’Apple.

McTernan a noté comment l’achat de Disney pourrait donner à Apple un succès instantané avec ses plans de contenu multimédia et original et Disney gagnerait plus d’un milliard d’appareils actifs où son contenu serait étroitement intégré.

Notamment, le coronavirus a arrêté le travail d’Apple sur le contenu original et les effets pourraient durer jusqu’à la fin de l’année, voire l’année prochaine. De plus, McTernan ne pense pas qu’Apple TV + verra à lui seul le succès qu’Apple recherche.

Vous pouvez voir l’interview vidéo complète ici.

