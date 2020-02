Analyste: les ventes d’iPhone chutent en Chine à cause du coronavirus, mais Apple moins touché que les autres

Comme Apple lui-même l’a laissé entendre dans une note aux investisseurs la semaine dernière, les ventes d’iPhone sont en plein essor en Chine en raison de la situation actuelle des coronavirus. Dans une nouvelle note aux investisseurs aujourd’hui, les analystes d’UBS estiment que les ventes d’iPhone ont chuté de 28% en janvier.

Comme l’a rapporté Bloomberg, les analystes d’UBS disent que la demande d’iPhone a chuté de 28% d’un mois à l’autre en janvier. C’est “une baisse plus importante que d’habitude pour cette période de l’année”. Une baisse de décembre à janvier est attendue en Chine compte tenu de la saisonnalité des ventes d’iPhone, mais UBS laisse entendre que la baisse a été plus marquée cette année que par le passé.

En fait, les ventes d’iPhone ont augmenté d’une année à l’autre en Chine, selon les analystes d’UBS et les données de la China Academy of Information and Communications Technology. Les expéditions globales de smartphones en Chine ont chuté de 37% sur douze mois, mais les ventes d’iPhone ont augmenté de 5% au cours de la même période. Cela est attribuable aux «magasins en ligne et aux comparaisons plus faciles avec la période de vacances précédente, qui a été entachée par les tensions de la guerre commerciale», a déclaré Bloomberg.

Mais il y a encore pas mal d’incertitude autour de la situation en Chine. Arcuri explique que la situation en Chine est encore imprévisible, ce qui explique probablement pourquoi Apple n’a pas encore proposé de nouvelles prévisions de bénéfices pour le T2 fiscal:

La situation est si fluide qu’Apple n’a pas donné de nouvelles prévisions de revenus, a déclaré Arcuri. Le rythme de la reprise au cours du trimestre de juin de la société “dépend davantage de la demande – ce qui est très difficile à prévoir”, a ajouté l’analyste.

Apple a publié la semaine dernière une rare note d’investisseur disant qu’il n’atteindrait pas ses prévisions de bénéfices du deuxième trimestre en raison des effets de l’épidémie de coronavirus en Chine. Apple a attribué cela à deux raisons principales: les contraintes mondiales de l’offre et de la demande d’iPhone en Chine en raison du virus.

Bloomberg rapporte également aujourd’hui qu’Apple a rouvert «plus de la moitié» de ses magasins en Chine, mais avec des horaires limités. À l’heure actuelle, 29 des 42 emplacements d’Apple en Chine sont ouverts, indique le rapport.

Vous pouvez lire la note complète d’Apple aux investisseurs ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: