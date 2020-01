Android 10 débarque sur d’autres smartphones Sony: hors des anciens modèles

Le secteur des smartphones Sony ça ne va pas du tout, mais ce n’est certainement pas une excuse pour oublier de se laisser aller mises à jour pour divers appareils sur le commerce. Le géant japonais le sait et poursuit d’ailleurs le programme comme promis, bien que plusieurs semaines après la sortie du patch pour les derniers modèles. Le vaisseau amiral de 2019 a en effet déjà reçu Android 10, mais maintenant c’est aux vieilles gloires, pour ainsi dire.

La mise à jour de la dernière version du système d’exploitation de Google vient d’atteindre quelques unités de différents modèles. Dall ‘Xperia XZ2, en passant par toutes les variantes puis XZ2 Compact et Premium, jusqu’àXperia XZ3. Il s’agit d’une diffusion en direct, il faudra donc un certain temps avant d’atteindre toutes les unités en question, mais pas trop compte tenu du nombre sur le marché.

Sony Xperia: la mise à jour vers Android 10

Le patch a le même numéro de build pour tous les modèles susmentionnés, 52.1.A.0.532. Le poids de la mise à jour est 730 Mo, un poids modeste, mais qui cache bon nombre des nouveaux ajouts avec Android 10. L’un des changements les plus attendus est l’amélioration des systèmes pour intimité et le Mode sombre conçu pour tous les menus du système. Les rapports à ce sujet sont très peu nombreux et jusqu’à présent, il n’a pas été navigation gestuelle ça marche ou pas.

Avec la mise à jour de ces modèles, il n’est pas clair combien il en manque encore. Les prochains devraient sûrement être les Xperia 10 et Xperia 10 Plus, deux modèles mis sur le marché en 2019 aux côtés du produit phare actuel.