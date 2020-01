Android 10 en fait un téléphone à budget encore meilleur

Le Pixel 3a était le Smartphone de l’année d’Android Police, et pour cause. Il a marqué le retour de Google dans l’arène du téléphone économique, qu’il a quitté après le retrait des Nexus 5X et 6P en 2016. Plus important encore, le 3a n’est qu’un très bon téléphone, avec des performances décentes et l’un des meilleurs appareils photo du monde des smartphones.

À la lumière de la récente mise à jour du Pixel 3a vers Android 10 et de la sortie imminente de sa suite, nous avons pensé que c’était le bon moment pour vous enregistrer à nouveau sur le 3a. Dans ce qui ne surprendra probablement personne, Android 10 le rend meilleur que jamais.

Revisiter le matériel

David a déjà expliqué en détail l’expérience matérielle de base des Pixel 3a et 3a XL dans sa critique, donc je ne vais pas réinventer la roue ici. Cependant, il y a quelques points que je veux soulever avant de plonger dans l’expérience logicielle mise à jour.

Tout d’abord, j’aime toujours le design du Pixel 3a. La coque entièrement en plastique peut ne pas sembler ultra premium, mais elle fait du Pixel 3a l’un des téléphones les plus légers que j’ai utilisés dans la mémoire récente. En général, je pense que le Pixel 3a est l’un des téléphones les mieux conçus que Google ait jamais produits – bien que ce ne soit pas une barre particulièrement élevée à franchir en premier lieu.

En partie à cause de la réduction des coûts et en partie parce que le marché de milieu de gamme a des priorités différentes de celles des produits phares, le Pixel 3a évite bon nombre des pires tendances de conception de smartphones que nous avons vues récemment sur des appareils à 800 $ et plus. Il n’y a pas d’encoche, pas de capteur d’empreintes digitales à demi-écran et pas de déverrouillage du visage non sécurisé. Juste un simple écran OLED plat avec des couleurs décentes, de petites lunettes et une bonne prise casque.

Autonomie de la batterie au bout de deux jours différents (notez l’utilisation de l’écran en bas)

La durée de vie de la batterie est également toujours excellente. J’ai le Pixel 3a XL, qui a une plus grande batterie de 3700mAh, et très rarement, je tombe en dessous de 50% à la fin de la journée. C’est sur une charge de travail mixte de vérifier les messages, de naviguer sur le Web et de regarder des vidéos. Quatre heures d’écran allumé suffiraient pour tuer mon Galaxy S10e, mais le Pixel 3a XL continue de transporter.

Bonjour, Android 10

Les mises à jour Android majeures ne sont plus aussi excitantes qu’avant, maintenant que d’énormes sections du système d’exploitation de base sont mises à jour via le Play Store. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas lieu de s’énerver. Le Pixel 3a est l’un des rares téléphones économiques mis à jour vers Android 10 en ce moment.

Android 10 est une question de raffinements: un thème sombre à l’échelle du système est enfin là (mais pas de bascule automatique!), La navigation par gestes en plein écran est disponible, le menu de partage n’est plus un gâchis, les notifications ont été légèrement modifiées et bientôt.

Tout comme avec les dernières mises à jour Android, la plupart des changements sont de petites améliorations de la qualité de vie qui rendent le système d’exploitation meilleur que jamais. Être capable de parcourir une piste Spotify à partir de la barre de notification est génial, et semble être quelque chose qu’Android aurait dû avoir il y a des années.

La confidentialité est un objectif clé d’Android 10. Les applications ne peuvent plus gérer vos paramètres Wi-Fi, de nombreuses API non documentées ont été restreintes, les logiciels malveillants basés sur la superposition sont moins efficaces, et il y a de nouvelles limites sur l’accès à l’emplacement et les identifiants des appareils. Bien que ces changements soient controversés pour certains, car ils rendent les applications utilisateur puissantes comme Tasker moins capables, ces protections font du Pixel 3a l’un des appareils Android les plus sécurisés du marché à l’heure actuelle, d’autant plus qu’il reçoit également des mises à jour de sécurité mensuelles depuis jour un.

Les améliorations de la confidentialité sont certaines de mes modifications préférées dans Android 10, en particulier la possibilité de bloquer les applications pour obtenir ma position en arrière-plan. Android 10 coupe également les applications qui vérifient périodiquement votre emplacement, ce qui peut être instructif.

Chaque souffle que vous prenez, chaque mouvement que vous faites, je vais vous regarder. pic.twitter.com/vZMk1qH7Po

– Konrad Iturbe (@konrad_it) 4 septembre 2019

Les mises à jour importantes d’iOS et d’Android plus tard cette année vous rappelleront lorsque les applications saisiront votre position en arrière-plan. C’est une excellente occasion de les désinstaller.

C’est l’apocalypse de localisation, et il est attendu depuis longtemps: https://t.co/j0OF5gjcfN pic.twitter.com/PDpydQ5rHS

– Owen Williams ⚡ (@ow) 6 août 2019

Pixel goodies

Tout ce qui est mentionné ci-dessus fait partie de la version générale d’Android 10, mais qu’en est-il des fonctionnalités exclusives au Pixel 3a? Eh bien, la mise à jour du système d’exploitation comprenait également de nouvelles fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur (beaucoup) d’autres téléphones.

L’ajout le plus impressionnant est Live Caption, qui était à l’origine une exclusivité Pixel 4, mais est arrivé sur le Pixel 3a dans la mise à jour OTA de décembre (il est également sur le Pixel 3 maintenant). Live Caption ajoute des sous-titres flottants à n’importe quelle vidéo ou audio, tout cela via un traitement local. Bien que cela soit principalement destiné aux personnes malentendantes, il est utile si vous souhaitez regarder une vidéo en public sans déranger les autres.

Les fonctionnalités de thème du Pixel 4 ont également été portées sur le 3a, vous permettant de personnaliser la police, les couleurs et les icônes du système. Ce n’est pas particulièrement spécial, car d’autres fabricants ont des variations de thèmes depuis des années (Samsung et LG en sont des exemples notables), mais cela rend le Pixel 3a beaucoup plus personnalisable.

Au-delà des nouveautés, de nombreuses fonctionnalités fournies à l’origine avec le Pixel 3a font encore que le téléphone se démarque de la concurrence – Pixel Call Screen, le meilleur traitement des caméras de Google, les mises à jour de sécurité mensuelles, un chargeur de démarrage déverrouillable avec une petite communauté de développement, etc. Le meilleur de tous, c’est tout dans un package de plusieurs centaines de dollars de moins que les produits phares de Google.

Mieux que jamais

Alors, la question est la suivante: devriez-vous envisager d’acheter un Pixel 3a en 2020, même avec une suite à l’horizon? La réponse à cela, du moins à mon avis, est encore un retentissant Oui. Le Pixel 3a était déjà un excellent téléphone à petit budget et la mise à jour Android 10 en faisait un package encore plus convaincant.

Google a également tenu parole pour mettre à jour le Pixel 3a tous les mois, les OTA étant généralement déployés en même temps que les appareils phares de l’entreprise. À certains égards, Google a en fait mieux géré le logiciel sur le 3a que sur le Pixel 4, avec moins de retards et de bugs post-mise à jour.

Je suis ravi de voir ce que le Pixel 4a a en magasin, mais si vous avez besoin d’un nouveau téléphone dans un avenir immédiat, le Pixel 3a est toujours une excellente option.