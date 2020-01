Android 10, mise à jour bientôt disponible pour ces smartphones LG

LG a annoncé qu’en février, nombre de ses les smartphones recevront la mise à jour vers Android 10, la dernière version du système d’exploitation Google pour les appareils mobiles.

Plus précisément, les smartphones qui recevront la mise à jour sont: LG V40, LG V50, LG G8X, LG G8S, LG G7, LG K50S, LG K40S, LG K50 et LG Q60. Le premier appareil qui recevra Android 10 sera le LG V50 ThinQ, dont la mise à jour sera disponible dans les premiers jours du mois prochain. Au cours du deuxième trimestre de l’année, ce sera au LG G8X ThinQ Dual Screen de passer à la dernière version de l’OS Google. Au troisième trimestre, Android 10 sera disponible sur LG G7, LG G8S et LG V40, tandis que les smartphones de la série K et de la série Q devront attendre le dernier trimestre de l’année pour pouvoir recevoir la mise à jour.

Android 10, l’actualité la plus importante qui sera introduite sur les smartphones compatibles

Merci à Android 10, les smartphones compatibles apprécieront nouvelles fonctionnalités exclusives. Parmi ceux-ci, le thème sombre, qui sera enfin disponible au niveau du système; la Mode de mise au point (ou concentration), nouvelle entrée dans le Bien-être numérique qui, une fois activé, désactive temporairement l’utilisation des applications et empêche la réception de notifications, afin d’aider l’utilisateur à se concentrer davantage sur ses études ou son travail; ou encore Réponse intelligente, des “réponses intelligentes” qui suggèrent certaines actions et chemins vers certaines notifications, basées sur les actions habituelles des utilisateurs.

Au-delà de ça, la mise à jour vers Android 10 présentera le nouveau LG UX 9.0, la nouvelle interface utilisateur basée précisément sur la dernière version du système d’exploitation Google, qui va renouveler le smartphone surtout d’un point de vue graphique.