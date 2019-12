Android 10 stable commence à frapper le Galaxy Note10 et Note10 + (Mise à jour: AT&T)

Deux semaines après que la gamme Galaxy S10 a reçu sa version stable One UI 2.0, il est temps pour le Galaxy Note10 et Note10 + d'obtenir la dernière version d'Android. Selon un rapport de SamMobile, les deux produits phares de Samsung fin 2019 reçoivent la mise à jour Android 10 en Allemagne, bien que le déploiement soit limité à un petit groupe de bêta-testeurs. Cette version stable fait suite à un test bêta de cinq tours qui s'est terminé il y a quelques jours à peine.

Samsung déploie la version stable uniquement pour ses bêta-testeurs en Allemagne afin de détecter éventuellement tout bug majeur. Outre SamMobile, la confirmation vient également de certains Redditors qui ont obtenu la mise à jour en Allemagne il y a quelques heures à peine. Les mêmes utilisateurs de Reddit mentionnent également que Google Pay reste en panne même après l'installation de ce dernier firmware Android 10, bien qu'il ne soit pas immédiatement clair à quel point le problème est répandu.

La version N975F *** 1BSL7 de la version One UI 2.0 basée sur Android 10 maintient le niveau de correctif de sécurité de décembre et pèse 144,2 Mo pour ceux actuellement sur la version bêta. Vous pouvez vous diriger vers le Mise à jour logicielle section du Réglages menu pour vérifier si la mise à jour a atteint votre appareil. Une version plus large pourrait suivre bientôt pour couvrir les unités exécutant Android Pie stable sur des marchés plus internationaux, car Samsung a l'intention de mettre à jour tous ses produits phares récents vers la nouvelle version avant la fin de janvier.